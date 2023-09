Rodolfo Sancho, tras ver a su hijo Daniel en la cárcel: "No van a conseguir lágrimas de mí"

Por Almudena M. Lizana |

El actor Rodolfo Sancho ya ha podido ver a su hijo Daniel en la cárcel de Koh Samui, en Tailandia. Tras visitar al joven chef que está detenido por el asesinato de Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho ha dado sus primeras declaraciones a la prensa, mostrándose muy contundente e incluso sonriente.

"Para esa parte de la prensa que", empezaba diciendo Rodolfo Sancho, escondido detrás de unas gafas de sol y con una actitud bastante a la defensiva teniendo en cuenta la situación familiar en la que se encuentra debido al terrible asesinato que ha cometido su hijo.

"Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí", decía Rodolfo Sancho, asegurando que iban a ser sus primeras y últimas declaraciones a los medios de comunicación en Tailandia.

"Primero, mi más sentido pésame a la familia Arrieta. Segundo, decir que queremos mostrar respeto a las autoridades tailandesas, creemos en la justicia y en cómo funcionan las cosas. Decir que me hijo ama, por eso venía a este país, profundamente a Tailandia, su cultura, su gente", añadía Sancho.

"En tercer lugar, agradecer el apoyo de toda la gente que me manda mensajes. Y agradecer a esa parte de la prensa que muestra respeto y se porta bien. Por último, en cuanto al proceso judicial simplemente decir que estamos esperando el informe de la fiscalía y hasta ese momento no podemos hacer nada más", comentaba el actor. Poco después, la prensa presente le preguntaba cómo había visto a Daniel en su primer encuentro, a lo que Rodolfo Sancho respondía tajante. "¿Otra vez? No voy a contestar a preguntas personales, lo vuelvo a decir. Cualquier cosa que se diga puede ser contraproducente", zanjaba.

'El programa del verano' ha arrancado su emisión del 6 de septiembre de 2023 con esta información, anunciando también que el actor se ha pasado casi tres horas en la cárcel. "Ha estado durante tres horas con su hijo, con sus abogados y una asistenta tailandesa que ha contratado el equipo de defensa", aseguraba una reportera del programa que se encuentra en Tailandia.