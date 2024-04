TVE activa la 'Operación Barrio Inglés' en el prime time: "Queríamos huir de lo convencional"

Por Toño García Rodríguez |

Televisión Española ha desplegado una rueda de prensa el martes 9 de abril para presentar su nueva apuesta para la noche de los miércoles: 'Operación Barrio Inglés', que se estrena el 10 de abril. En la presentación, directivos del ente público y responsables del proyecto, como María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE; José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE; o Gonzalo Sagardía, productor de Onza, avanzaban los primeros detalles de esta ficción. Junto a ellos, hemos podido escuchar a los principales protagonistas: Aria Bedmar, Peter Vives, Almagro San Miguel, Rubén Cortada, Paco Tous y Beatriz Arjona.

Rodaje de 'Operación Barrio Inglés'

La idea original de la serie pertenece a Alejandro Torres, aunquey la producción ha estado a cargo de las compañías Onza y Emociona Media. ". Tengo que dar las gracias a RTVE por habernos dejado arriesgar", ha querido manifestar Crespo, que también ha querido disculparse por "cualquier error histórico" que tengan,. A partir de esa base histórica, se ha moldeado un relato integrado por espías, nazis, británicos y un arriesgado triángulo amoroso, según asegura Crespo.

Aunque comenzaba su rodaje con dos semanas de exteriores en las minas de Riotinto, el equipo tuvo que reorganizar su grabación a causa de las fuertes precipitaciones. José Pastor ha querido subrayar la valentía de llevar a cabo esta ficción, que "tiene un reto narrativo importante, pero también un planteamiento muy inteligente: intentar tener siempre una aventura por episodio. Los arcos son importantes, pero el equipo tiene una misión que resolver en todo momento". El directivo de RTVE también destaca que se trata de "una propuesta diferente a nivel visual", pues, al emitir en prime time, querían "huir de lo convencional".

Acerca de sus personajes también han hablado los actores, que avanzaban algunos detalles de la serie. "Lucía es muchas cosas: hermana, hija, cuidadora... pero sobre todo es el punto de vista del espectador. No entra en el estereotipo de la época de mujer callada y sumisa", expresa Aria Bedmar. "Peter Smith es un personaje muy complejo. A través de flashbacks podremos entender por qué es una persona tan oscura y traumada", asegura también Vives sobre su papel. En el contrapunto de este triángulo amoroso se encuentra Rubén Cortada, que interpreta a Francisco Martín, gobernador civil de Huelva, que, según ha explicado, "está lidiando con nazis e ingleses al mismo tiempo que responde al Gobierno de Franco".

Rubén Cortada en el rodaje de 'Operación Barrio Inglés'

También ha participado Almagro San Miguel, que interpreta a Toni, a quien define como "un chico que vive en Huelva y se ve envuelto en todo un entorno de espionaje". "Amparo tiene su propio universo, dónde es dueña y manda. Ahí tiene clientes ingleses y alemanes, por lo que intenta mantener una relación pacífica y neutral que, poco a poco, parece que se puede ir de las manos", ha añadido Beatriz Arjona sobre su papel en la serie, que plasma la frágil neutralidad declarada por España durante la Segunda Guerra Mundial. Tous, por su parte, ha aprovechado para realizar un balance de la ficción, que entiende como "un thriller histórico al que la parte romántica le ha dado una pátina casi de cuento".

Dos bandos bien diferenciados... con matices

En lo que respecta a los bandos de aquel conflicto bélico, Pastor ha querido dejar claro que están "bastante definidos los buenos y los malos. Aquí a los nazis no se les percibe como buenas personas y a los británicos tal vez sí". No obstante, Gonzalo Sagardía ha añadido que "dentro de cada bando no todo es igual, hay segundas y terceras capas de lectura que aportarán mucho valor". "El espectador nos está exigiendo que la complejidad de los personajes sea cada vez mayor, por eso en la serie tienen tantas contradicciones. La clave ha sido cómo esconder las cosas sin dejar de ser honestos con el espectador", remata Crespo.