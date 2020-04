RTVE responde a Mediaset por la polémica de "50 sombras más oscuras": "Han tenido un año para emitirla"

El tema de los derechos de la película de "50 sombras más oscuras" está dando mucho de qué hablar. Después de que Mediaset asegurara que cambian la fecha de su emisión del 13 al 6 de abril porque TVE "se ha negado a posponer tan solo una semana el inicio de sus derechos (que comienzan el 7 de abril)", Televisión Española se ha defendido queriendo explicar su punto de vista.

Jamie Dornan en 'Cincuenta sombras más oscuras'

"RTVE no ha obligado a Mediaset a cambiar ninguna fecha. La fecha en la que querían emitirla, el día 13, está fuera de sus derechos, porque sus derechos expiran el día 6", comunican fuentes del ente público. Además, exponen que "Mediaset ha tenido un año entero de derechos para emitir la película", de la cual llevan semanas promocionando su emisión.

Televisión Española comunica que si Mediaset no la ha emitido todavía, después de tanto tiempo poseyendo los derechos, "es porque no han querido o porque han hecho una gestión de su stock, en la que no han tenido en cuenta su contrato para la emisión de 50 Sombras". Por todo ello, llegan a la conclusión de que "RTVE tiene ahora los derechos y los va a utilizar, como haría cualquier empresa".

Cambio de parrilla en Mediaset

La polémica arrancaba con el comunicado de Mediaset en el que anunciaba la nueva entrega de 'Juegos sin fronteras' para el viernes 10 de abril, que tenía previsto trasladarlo al día 17 en su reorganización de parrillas por la Semana Santa. De este modo, el lunes 13 tenían la intención de emitir la película "50 sombras más oscuras". Mediaset criticaba que TVE se negara a posponer los derechos una semana, por lo que han tenido que adelantar la emisión al 6 de abril, un día antes de perderlos. Además, el grupo de Telecinco informa que habían ofrecido a Televisión Española "como contraprestación tres semanas de extensión de los derechos a su favor".