RTVE retira por sorpresa '4 estrellas' para doblar la emisión de 'MasterChef Junior'

Por Daniel Parra |

RTVE ha anunciado cambios en su programación en la mañana después de Navidad. La 1 no emitirá el episodio de '4 estrellas' que estaba previsto para la noche del martes 26 de diciembre. En su lugar, el ente público ha adelantado el horario de 'MasterChef Junior', que comenzará a las 22:00, cuando habitualmente se emite a partir de las 22:50 horas.

Dafne Fernández, Marta Aledo y Toni Acosta en '4 estrellas'

Los cambios en las parrillas televisivas durante la Navidad suelen ser aceptados, perocon la que la cadena pública española ha anunciado que '4 estrellas' no se emitiría, ya que

TVE ya advirtió en el avance semanal de '4 estrellas' que, durante la semana del 25 al 28 de diciembre, la ficción no vería la luz ni el lunes 25 por el día de Navidad, ni el jueves 28 por la emisión de la gala 'Inocente, inocente'. De este modo, los únicos días donde La 1 estrenaría nuevos episodios de la serie serían el martes 26 y el miércoles 27. Sin embargo, finalmente se queda sin emisión ninguno de estos días. Después del primer anuncio de que no habría el día 26, al día siguiente tampoco se emitirá la ficción diaria, pues La 1 ha programado la cuarta entrega de 'MasterChef Junior', también a las 22:00 horas.

Recortes en su emisión desde noviembre

No es la primera vez que RTVE prescinde de '4 estrellas' en las últimas semanas. Desde el estreno el pasado 30 de noviembre de 'No sé de qué me hablas', el programa conducido por Mercedes Milá e Inés Hernand, la cadena pública ha dado prioridad al espacio de entrevistas en el access prime time del cuarto día de la semana.