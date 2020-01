Ruth Lorenzo y Roberto Herrera la lían y se equivocan dos veces en las Campanadas de Canarias en TVE

Las Campanadas son sin duda una de las tradiciones más extendidas en España año tras año. Son pocas las personas que no deciden cerrar el año y abrir el siguiente con la ya mítica cuenta atrás de 12 campanadas y por ello, todas las cadenas se vuelcan en esas retransmisiones. Presentarlas tiene más presión de lo que uno piensa y es que es un momento en el que nada puede fallar... aunque a veces sí sucede. Si años atrás vivimos algunos errores que ya han pasado a la historia de la televisión, en el paso de 2019 a 2020, los espectadores que siguieron las Campanadas desde Canarias, posiblemente tuvieron problemas para poder iniciar el año tomándose las 12 uvas correctamente después de los errores de sus dos conductores.

Ruth Lorenzo y Roberto Herrera en las Campanadas de TVE de Canarias

Ruth Lorenzo y Roberto Herrera fueron los encargados de presentar las campanadas en las islas, como es lógico, una hora más tarde que el resto de españoles. Durante la retransmisión ambos explicaron cómo funcionaba el "reloj único" con el que seguirían los últimos segundos del año: "Su carillón dura tres minutos porque no tiene cuartos. Vamos a escucharlo", explicaba primero el presentador. "Tres minutos de carillón, habrá una pausa y entonces empezarán las Campanadas", indicaba también Lorenzo.

Para completar esos tres minutos, el presentador contó junto a Lorenzo la historia del monumento. ¿El problema? El carrillón realmente solo duraba un minuto y no tres como tenía previsto el presentador, por ello el tiempo se le terminó echando encima y así lo pudimos comprobar cuando Herrera exclamó:"¡Atentos, Campanadas!". Y fue aquí donde encontramos el siguiente error y es que todavía no se habían iniciado las Campanadas como él dijo, lo que se estaba escuchando eran los últimos sonidos del carrillón. De esta forma, posiblemente no fueron pocas las personas que empezaron a tomarse las uvas pensando que sí habían empezado.

Ruth Lorenzo arregla el error

Pese a ello, el rótulo con el que RTVE ayuda a los espectadores a comerse las uvas indicando en cada segundo la que toca no se había iniciado, por lo que ya se anticipaba que no, las Campanadas no habían empezado. Algo de lo que sí se dio cuenta Ruth Lorenzo, que subsanó el error de su compañero afirmando: "Espera, espera... ¡ahora!". Y sí, era entonces cuando la cuenta atrás para cerrar el año empezaba, las 12 campanadas arrancaban y los dos se daban cuenta que habían protagonizado uno de los momentos que ha sido más virales de esta Nochevieja 2019-2020.