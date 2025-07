El calvario de Ruth Núñez durante 'Yo soy bea': "No podía estar en sitios públicos no caracterizada"

Por Roberto Ponce López |

'Yo soy Bea' fue un éxito de audiencia para Telecinco, que apostó por adaptar en España la célebre telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea'. La ficción estuvo en antena ininterrumpidamente en el canal principal de Mediaset durante 3 años, desde el 2006 al 2009, en los que se emitieron más de 700 episodios.

Ruth Núñez se convirtió en la protagonista de la serie dando vida a Beatriz Pérez Pinzón, una chica poco agraciada físicamente, pero muy inteligente, que se hace un hueco en una de las publicaciones más importantes de moda, la revista Bulevar 21.

Núñez se convirtió en una de las caras más famosas de aquel momento en la televisión, sin embargo su personaje le generó mucha presión y sobre todo un estigma del que no se podía apartar hasta que acabase la serie. De todo ello ha reflexionado en el podcast 'Con los pies en el cielo', presentado por Ixi Ávila.

"Yo hice una serie de una persona fea, que era válida, pero que había que hacerla guapa para completar todo", comenzó contando sobre el mensaje que daba la serie de la que fue protagonista. "El cambió se hacía, porque sino no estaba completa", explicó sobre el final de su personaje en la tira diaria de Telecinco, la cual tenía que cambiar físicamente a pesar de tener muchas otras cualidades.

"Había una cosa no escrita, pero acordada, como de que yo no podía estar en sitios públicos no caracterizada. Es que me parecía tan absurdo, y me parece muy absurdo ahora, porque yo había hecho más cosas y la gente ya sabía quién era yo", explicó sobre un pacto que hizo con la productora de la serie, a pesar de haber sido una de las protagonistas de 'Compañeros'. Tras ello, dijo que no quería hablar sobre el tema, pero finalmente sí que se metió de lleno en el asunto.

"El no hacer eso me privó, porque era una cosa pactada, y hubo un montón de cosas que no hice, como ir a premios. Todo cosas públicas, porque o iba de Bea o no iba", comentó sobre cómo se sintió en aquella época. Además, concluyó con un "a día de hoy creo que me lo tendría que haber saltado".

Las campanadas en personaje

Ruth Núñez recordó cuando tuvo la oportunidad de dar las campanadas en Telecinco, pero claro, vestida, caracterizada y actuando como Beatriz Pérez Pinzón. "Yo doy gracias de que contaran conmigo y de haberlas dado porque fue algo muy emocionante para mí, pero las hicimos en personaje por mí, porque yo no podía ir mona", comenzó diciendo la malagueña.

"Teníamos al guapo, que podía ir elegantemente vestido, que era Álvaro (Alejandro Tous), luego teníamos a Bárbara (Norma Ruiz), que como ella era guapa fue vestidísima, y a mí me hicieron un vestido a posta para la ocasión (...) y lo hicimos en personaje", relató sobre esa experiencia en las Campanadas de 2006/2007.

"Teníamos a las bellezas y estaba yo", remató. Lo calificó como "superhorrible" antes de pedir perdón por ese calificativo. "Me da miedo hablar de estas cosas", haciendo alusión a esa etapa en la que vivió un momento de éxito, pero que daba un mensaje con el que ella no está de acuerdo.