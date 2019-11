Sabela anuncia el lanzamiento de su primer álbum, "Despedida", el 29 de noviembre

Se ha hecho esperar, pero los fans de Sabela ya pueden marcar en rojo esta fecha en el calendario. El 29 de noviembre saldrá a la venta "Despedida", su primer álbum en solitario tras participar en 'OT 2018'. La gallega ha compartido su alegría a través de redes sociales, además de la portada del disco, agradeciendo a sus seguidores, o "amoriños", "la espera y el apoyo constante".

Sabela en 'OT 2018'

"He tenido que cerrar para poder abrir. He tenido que despedirme y me despido para dar la bienvenida a este nuevo y maravilloso camino. En él he volcado mi tiempo y energía, he vaciado mi interior y he recreado mi vida y mi música junto a personas extraordinarias", ha explicado agradecida la artista de As Pontes en Instagram.

He tenido que despedirme y me despido para dar la bienvenida a este nuevo y maravilloso camino.



29/11 sale a la luz mi primer álbum, "despedida"



Gracias a todas las personas que han formado parte de esto y a mis amoriños, por la espera y apoyo constante. pic.twitter.com/tOgPDmaHVb — Sabela (@sabelamusic_) November 5, 2019

Sabela ya ofreció el pasado verano un pequeño adelanto de lo que sería su primer trabajo en solitario. El 25 de julio, durante una gala especial de TVG para conmemorar el Día de Galicia, la pontesa presentó "Nai" ("madre"), una canción en gallego dedicada a su tierra que, todo hace presagiar, estará incluida en su primer álbum.

Colaboraciones

Durante los últimos meses, Sabela se ha mostrado bastante activa en redes sociales, compartiendo a menudo sus colaboraciones con otros artistas y compositores. Este verano actuó en directo con La Pegatina durante el Festival Son Rías (Bueu). Además, ha compartido sesiones de composición con artistas como el también gallego Andrés Suárez o el portugués Diogo Piçarra. Y por supuesto, ha seguido trabajando con Mateo, la otra mitad del dúo Bahut, que Sabela comandaba antes de entrar en la Academia.