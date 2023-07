Por Sergio Navarro |

'OT 2023' llegará en unos meses a Amazon Prime Video y son miles los artistas que se están presentando a los diferentes castings por la geografía española con la ilusión de poder cumplir su sueño de entrar a la Academia. Desde FormulaTV hemos hablado con Sabela y María Escarmiento, quienes sí que consiguieron su objetivo convirtiéndose en concursantes de 'OT 2018'.

Sabela y María Escarmiento

Le preguntamos qué esperan de este regreso y están un poco como todo el mundo: "Es una edición nueva para todos, entonces no sé qué esperar", comenta Sabela, a lo que su compañera añade que "estamos muy ilusionadas y tenemos muchas ganas de verlo". No creen que el hecho de estar ahora en Prime Video y no en una cadena lineal pueda perjudicar al formato a la hora de convertirse en un fenómeno, sino todo lo contrario: "", señala Escarmiento.

No sabrían qué consejos dar a los que se están presentando ahora mismo a los castings porque es una fase que hay que pasar. "Es que cuando lo vives todos estamos nerviosos. El casting al final es un momento de tensión pero hay que pasarlo. No se le van a quitar esos nervios a nadie. Pero esto no es definitivo para nada. Calma y paciencia", apunta Sabela.

Por su parte, María da el siguiente consejo para una vez estén ya dentro de la Academia: "Que hagan muchos amigos, que disfruten mucho de la compañía y que se apoyen mucho. Y que hablen las cosas". Al igual que ellas en su edición fueron recibiendo a artistas invitados, María tiene claro que le encantaría ir de visita a 'OT 2023': "Yo me muero por ir". Pero Sabela tiene un plan mejor: "Tendríamos que ir todas juntas a montar una fiesta"

¿Planes para el Benidorm Fest?

Aunque son varios los concursantes de 'OT 2017', 'OT 2018' y 'OT 2020' los que han probado suerte en el Benidorm Fest, no es un plan que esté en mente para ellas dos. "Yo de momento no, porque acabo de sacar un disco y he estado concentrada absolutamente en esto. Era muy importante para mí.

No me lo planteé todavía, pero nunca se sabe", comenta Sabela, algo parecido a María, quien asegura que "no entra en mis planes" ni se lo había planteado anteriormente.