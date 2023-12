Salma ('OT 2023') se derrumba por la reacción del público de la Gala 3 al ser salvada por sus compañeros

Por Sergio Navarro |

Salma, Violeta, Denna y Paul fueron los propuestos por el jurado para ser los nominados de la semana en la Gala 3 de 'OT 2023'. Los profesores no estaban de acuerdo, pero entendían que había sido una noche muy complicada. Dicho esto, como protavoz, Noemí Galera salvaba por parte de la Academia a Paul, quien había pasado una mala semana.

Llegaba entonces el turno de los concursantes que habían cruzado la pasarela de elegir a quiénes de los otros tres querían salvar haciendo uso de las pizarras. Cdejando a las otras dos como nominadas. Ahora, dos días después, Salma se ha hundido al recordar cómo vivió ese momento.

Sois un asco. ¿Ya estáis contentos? Que vergüenza que después de todo lo que habéis dicho e inventado llegar a la gala y hacer esto sabiendo que es el único contacto que tienen con el exterior. Defendéis unos valores que ni vosotros tenéis #OTDirecto13D pic.twitter.com/Y18wMyflPA — hugo (@hugoakelarre) December 13, 2023

"Cuando ibais girando las pizarras y aparecía mi nombre, la reacción de la gente se me clavaba que flipas", comentaba este miércoles 13 de noviembre durante el rato de la comida. Sus compañeros se han acercado para escucharle y darle todo el apoyo que se merece. Bajando la cabeza, empezaba a llorar antes de desahogarse del todo.

"Cuando decían vuestros nombres aplaudían a muerte"

La concursante decía entre lágrimas que "tener un día de feedback y que el feedback sea este...", y es que los aplausos del público con cada una tenían intensidades muy diferentes. "Cuando decían vuestros nombres aplaudían a muerte y cuando decían el mío... Pff... Que me encantaría que me diera igual, pero no me da igual".