Paul ('OT 2023') se abre a sus compañeros tras una charla con Abril Zamora: "No me siento integrado"

Por Almudena M. Lizana |

Paul Thin ha pasado una mala semana en 'Operación Triunfo 2023' tras sufrir varios bajones anímicos. Lo ocurrido en la clase de baile urbano el 9 de diciembre de 2023 hizo explotar todo, ya que fue el único que tuvo que realizar la coreografía solo "no por elección propia", tal y como él dijo, porque todos los demás habían formado los grupos sin contar con él.

Paul se abre a sus compañeros de 'OT 2023'

Tras esto, Paul se sinceró con Abril Zamora , quien se preocupó por el concursante. "", le planteaba la profesora de interpretación. "A nivel grupal, no", explicaba Thin. "Os queda tanto tiempo para convivir juntos..., hay que aprovechar el estar aquí, pero no hay que hacer cosas que no te apetezcan", decía Zamora.

"Es una pena que te pueda eclipsar las clases, etc porque te sientas un poco solo. ¿Pero notas que te hagan el vacío?", continuaba la actriz. "No es que me hagan el vacío, es que no ocupo el mismo espacio en el corazón de la gente que el resto. No sé cómo decirlo, si se te viene a la mente alguien, es raro que salga yo. No ayuda que me pase cinco horas al piano, pero es que eso no va a cambiar", comentaba Paul, mientras Abril le animaba a hablar las cosas.

Se abre en canal

Tras esta charla con Abril Zamora, Paul se armó de valor para contar a sus compañeros cómo se estaba sintiendo. "Simplemente quería decir que esta semana he estado anímicamente mal porque no me he sentido del todo integrado en el grupo. Soy consciente de que me paso la mayoría del tiempo solo porque yo lo busco, pero quiero que sepáis que no es nada personal y que me gustaría integrarme más en el grupo", explicaba el participante.

"Nada, os quiero mucho y os admiro un montón como artistas y como personas y me gustaría formar parte de esta familia. Cualquier consejo o cualquier cosita, os lo agradezco", decía Paul en el desayuno, recibiendo el abrazo de Ruslana y Juanjo Bona y los escasos aplausos y la tibia reacción del resto de compañeros tras el emotivo momento.