Salma ('OT 2023') habla sobre el odio que ha recibido en redes: "No es un conflicto real"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Tras estar dos días en su casa celebrando la Navidad, los concursantes de 'Operación Triunfo' han regresado a la Academia para continuar con su aventura en el concurso. Una de las primeras en llegar ha sido Salma Díaz, quien ha recibido bastantes mensajes de odio en las primeras semanas del programa. De hecho, después de una de las galas, la participante se derrumbó al ver que no tenía el apoyo del público y esta preocupación la ha acompañado en su estancia en 'OT 2023'.

Salma Díaz junto a Noemí Galera y parte de sus compañeros de 'OT 2023'

Sin embargo, en su regreso a la Academia,. Además, esto se lo ha hecho saber a Noemí Galera y a alguno de sus compañeros:. La concursante recibió hate por unos gestos que tuvo hacia Bea Chiara Oliver que desde dentro no los han percibido como ataques.

"¿Cómo se ha tomado eso en serio? Me tranquilizó porque no es un conflicto real", le ha afirmado Salma a la directora de la Academia. Tras esta conversación, la participante se ha quedado a solas con Chiara en el salón y le ha continuado explicando que lo que pasa en el programa y lo que se ve desde fuera son "dos cosas superdiferentes": "Se crean unos conflictos que realmente aquí no los tenemos".

Salma explica los malentendidos

Asimismo, mientras hablaba con Chiara, Salma ha recordado una broma que le gastó a Bea en la que hacía una rima con su nombre, mientras su compañera se iba a duchar: "Ha sido un malentendido de la gente porque tú sabes la relación que tenemos Bea y yo". Por otro lado, también ha señalado un vídeo en el que se ve cómo le quita un bolígrafo de la mano a Chiara: "Yo te quitaba el boli, escribía y te lo volvía a poner en la mano, ya está. Pero como yo esa semana era como la mala, ya eso se vio como 'joder, cómo trata a Chiara'".

"Pero si Chiara, literalmente, es mi hermana. Literalmente, la cuido", ha afirmado la concursante, mientras su compañera suscribía sus palabras. "Me he dado cuenta de que no me puedo preocupar de lo que se vea fuera porque no tiene nada que ver con la realidad. He visto un montón de cosas de gente picándonos a ti y a mí", ha sentenciado Salma, quien también ha declarado que hay muchos seguidores de Chiara en contra de lla. "Pero si yo estoy todo el día contigo", ha revelado la otra participante del formato.