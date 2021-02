Salvador Illa se negó a hacerse una PCR antes de 'El debat a 9' en TV3

La llegada de Salvador Illa al panorama político catalán es de todo menos tranquila. Mientras que, al principio, negaba en todos los medios de comunicación que fuese a suceder a Miquel Iceta, finalmente resultó el elegido para ser el candidato a presidir la Generalitat por el PSC y las críticas no pararon de aflorar. Ahora, se suma un nuevo frente y es que se ha dado a conocer que el catalán se negó a someterse a una PCR antes del comienzo de 'El debat a 9' en TV3.

'El debat a 9'

El principal argumento que ha utilizado para justificar esta decisión fue que "las pruebas PCR no se hacen por capricho", como afirma Illa. Además, pone en valor el cumplimiento de las medidas sanitarias que se estaban llevando a cabo en el plató del debate. Asimismo, ha querido fundamentar sus argumentos comentando que "los protocolos sanitarios no aconsejan hacer las pruebas en este contexto".

Durante la tarde del mismo día que se emitió el debate, el exministro estuvo en la televisión catalana para hacer una entrevista: "¿Por qué me la tengo que hacer por la tarde y por la noche no?", se pregunta. De esta manera Illa deja claro que no entiende cuál es la diferencia entre un evento y otro. Finalmente, ha asegurado que sigue todos los protocolos sanitarios para someterse a las pruebas diagnósticas.

"No sobran las pruebas"

Salvador Illa ha querido recalcar que una prueba PCR es algo que no abunda en nuestro país y que hay muchas personas que podrían necesitarlas antes que él: "no sobran", ha afirmado de hecho. Sin embargo, fue el único candidato de los nueve asistentes al debate que declinó la opción de someterse a esta prueba. ¿Conocían sus oponentes esta información?