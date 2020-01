Samantha da por rota su relación con Flavio en 'OT 2020': "Si Jennifer Aniston superó a Brad Pitt..."

Flamantha, la carpeta entre Flavio y Samantha cuyo nombre nunca terminó de cuajar entre los seguidores de 'OT 2020', ya no existe. A juzgar por las actitudes de los dos concursantes en la Academia, el pianista ha decidido poner distancia con respecto a su compañera, que ha iniciado una tercera semana entre el dolor y las lágrimas por esta ruptura prematura.

A pesar de que Samantha ha sido uno de los principales apoyos de Flavio durante los primeros días en el talent show e incluso tras la dura valoración del jurado en la Gala 2, el joven ha decidido que no quiere seguir adelante con el romance que habían iniciado. Un audio filtrado por el propio programa dejaba entrever este domingo las dudas que tenía sobre la relación. "", confesaba a Bruno

si jennifer aniston superó a brad pitt como nuevo lema d vida gracias sam por tanto #OTDirecto27E pic.twitter.com/Coc2F0mAO5 — elif ???? (@elifmiker) January 27, 2020

En esa misma conversación, Flavio admitía que "hay otras personas" en el programa que le están "haciendo tilín". No cabe duda que el murciano ha decidido apartarse definitivamente de Samantha y ella, consciente, se paseaba como alma en pena por la Academia este lunes. Durante la comida no podía reprimir las lágrimas y se marchaba apresuradamente del comedor, situación de la que se percataba Flavio pero decidía no intervenir y darle espacio.

Bruno y Eva seguían los pasos de Samantha para tratar de consolarla. Ya más calmada en la recepción de la Academia, la cantante se mostraba decidida a pasar página. "Se te va a pasar porque ves un final", indicaba Eva, señalando que Flavio ha dejado de ser ambiguo. "Claro, si Jennifer Aniston superó a Brad Pitt...", añadía Samantha, con algo más de humor.

Flavio supera la ruptura con Eva

El proceso de duelo continuaba más tarde en soledad, cuando Samantha decidía encerrarse en uno de los boxes para desahogarse con la música, su gran pasión. Entonando canciones como "Que te quería", de La Quinta Estación, trataba de deshacerse de las penas que le produce la ruptura.

Sin embargo, Flavio parece haber tomado otra estrategia para superar el drama. Confirmando que hay otras personas que le hacen "tilín", el concursante últimamente no se despega de Eva, con quien cantó en la Gala 2. Las muestras de cariño son constantes entre ambos, especialmente de él a ella, lo que hace aún más surrealista que la gallega es quien haya consolado a Samantha en uno de sus momentos más bajos en la Academia.