Flavio ('OT 2020'), muy confundido con Samantha: "Hay otras personas que me están haciendo tilín"

La música no es lo único que se está desarrollando en la Academia de 'OT 2020'. Los concursantes cada vez se van conociendo más y, el pasar 24 horas juntos, provoca que entre ellos pueda surgir algo más que amistad. Justo eso es lo que está empezando a sentir Flavio, aunque no tiene muy claro si con la persona que parece que ha comenzado es con la que de verdad quiere estar.

Flavio y Samantha, en 'OT 2020'

Todo apuntaba que el cantante y Samantha tenían algo más que una amistad, ya que han mantenido una relación muy cercana desde que comenzó el concurso. Además, la alicantina admitía a Noemí Galera el viernes 24 de enero que "han pasado cosas". Eso sí, ni ella misma tiene claro que es lo que siente Flavio, ya que para ella el joven la da una de cal y otra de arena: "Es que juega un poco, ¿sabes? Ayer tuvimos una conversación en la que me dejó claro que no, pero sí", confesaba a la directora de la Academia.

Aunque Samantha parece tener muy claros sus sentimientos, Flavio no está en el mismo punto. Y por ello, su compañero Bruno Alves le preguntó directamente que qué es lo que sentía por la cantante: "Al principio sí estaba muy a gusto porque la veía muy guapa y me atraía mucho, pero luego no sé si conectamos bien", confesaba el concursante.

Otras personas

"Y es que también hay otras personas de por medio que me están haciendo tilín ¿sabes?. Eso también me esta influyendo algo", admitía el benjamín de la Academia, que no tiene nada claro lo que quiere. Él no ha mencionado ningún nombre, pero según los seguidores del concurso Flavio podría estar sintiendo algo más por Anne Lukin o por Eva B. Justo con ambas ha hecho un dueto en la primera y en la segunda gala.