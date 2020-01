La ardiente nota entre Bruno y Maialen ('OT 2020'): "Va a costar que no te intente follar"

La Gala 2 de 'Operación Triunfo 2020' ha supuesto un antes y un después en el talent show y los concursantes se han deshecho definitivamente de las corazas que podían traer del exterior de la Academia. Solo un día después de que 'El chat de OT' sorprendiese al desvelar que Bruno tiene novia, Claudia, y es una de las aspirantes del casting, el joven ha confirmado con sus actos lo que en redes se venía rumoreando durante días.

El lunes de la tercera semana llegaba a su fin cuando Bruno y Maialen , la otra protagonista de la historia, se disponían a retirarse al dormitorio. De repente, los dos participantes decidían comunicarse escribiendo en la hoja de un cuaderno, sin saber que las cámaras iban a captar sus mensajes. "", comenzaba ella.

La nota entre Bruno y Maialen

"Pero hay que poner las sábanas", respondía él, aceptando la invitación. La temperatura entre ambos iba subiendo y se atrevían con los chistes picantes. "Te toca", escribía Maialen, a lo que Bruno replicaba "¿me tocas?". La pregunta provocaba las risas de la navarra, que avergonzaba tapaba la página. Sin embargo, la guinda del pastel, la frase más explícita de la conversación, no había sido escrita todavía.

"Me va a costar... el que no te intente follar", remataba la ardiente charla entre Bruno y Maialen. Las miradas y tonteos que los espectadores del canal 24 horas ya habían intuido se confirmaban en estas palabras que las redes sociales no trataban en descifrar, a pesar del intento de los dos concursantes por ocultarlo. Es de esperar que ninguno de ellos decida hablar explícitamente de este romance surgido en 'OT 2020' por respeto a las parejas que ambos tienen fuera de la Academia, si bien parece que se repite la historia tantas veces vivida en este concurso.

Gerárd y Anne, también desatados

Gerárd y Anne en la sala del piano

El amor parece haber invadido el talent show de TVE y Gestmusic y la pareja de Bruno y Maialen, bautizada por muchos como Braialen, no es la única surgida en los primeros días de convivencia. Flavio y Samantha sorprendieron desde el principio con una carpeta que hoy por hoy parece rota y sin posibilidad de arreglo, ya que él habría iniciado un acercamiento a Eva. Por su parte, Gèrard y Anne Lukin han dado también claras señas de tonteo.

Mientras sus compañeros se comunicaban a través de la libreta, Gèrard y Anne apuraban las últimas horas del día en la sala del piano tocando temas como el mítico "City of Stars" que enamoró a Amaia y Alfred. Ambos compartían su admiración por Manu Guix y cómo su manejo del piano les deja hipnotizados. "No parabas de mirarlo", decía él, a lo que ella le respondía que él había hecho lo mismo. "¿Y tú como sabes que lo miro tanto?", preguntaba Gèrard. "Porque te miro a ti también. ¿Y tú cómo sabes que lo miro tanto?", respondía Anne, desatando risas nerviosas en los dos.