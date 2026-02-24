FormulaTV
NUEVA ETAPA

Samantha Vallejo-Nágera, tras su salida de 'MasterChef': "Me costaba, me paraba. Bostezaba mucho"

La exjueza del talent show de cocina ha expresado que en 'DecoMasters' "ha disfrutado muchísimo más".

Samantha Vallejo-Nágera, tras su salida de 'MasterChef': "Me costaba, me paraba. Bostezaba mucho"
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Martes 24 Febrero 2026 16:48 (hace 1 hora)

La salida de Samantha Vallejo-Nágera de la terna de jueces de 'MasterChef' ha supuesto un cambio histórico para el talent show de Shine Iberia. La cocinera ha formado un trío televisivo icónico junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz durante 13 años, pero ha decidido darle un cambio a su vida y ha explicado las razones que le llevaron a tomar esa decisión.

"Es un cambio total, es un volver a nacer. Ha sido una época que se ha cerrado. Todo está bien, todos están bien. Es verdad que al principio no sabes ni te atreves, un poco de sensación de precipicio, pero ha sido cuando han empezado a grabar cuando he sentido que la vida seguía", expresaba Vallejo-Nágera en el podcast 'A solas con' de Vicky Martín Berrocal.

Samantha Vallejo-Nágera explica cómo ha vivido su salida de &#39;MasterChef&#39;
Samantha Vallejo-Nágera explica cómo ha vivido su salida de 'MasterChef'

La empresaria define estos 13 años como "una etapa maravillosa, pero de muchísimo trabajo", y es ahora cuando se siente "libre": "Ahora voy a recoger lo que he sembrado. Voy a tener más libertad para elegir lo que quiero hacer". El anuncio de su abandono de 'MasterChef' ha provocado numerosas llamadas de programas y productoras: "Estoy escuchando las ofertas para pensar qué hago".

Samantha Vallejo-Nágera tiene claro que dejar 'MasterChef' no es sinónimo de dejar la televisión: "Voy a hacer más tele. La tele no se ha acabado para mí, a mí la tele me encanta, quiero hacer de todo. Me lo quiero pasar bien. Me da igual ser actriz, cantar, bailar, cocinar, ser jurado de lo que haga falta", aseguraba. Por eso mismo, no considera que su vida vaya a ir a peor, pues "siempre me ha ido bien, siempre he trabajado".

Samantha Vallejo-Nágera junto a su hermano Colate en la presentación de &#39;DecoMasters&#39;
Samantha Vallejo-Nágera junto a su hermano Colate en la presentación de 'DecoMasters'

Las diferencias con 'DecoMasters'

Colgar el delantal en 'MasterChef' ha coincidido con la emisión de su aventura como concursante en 'DecoMasters', formato de la misma productora. "He hecho 'DecoMasters' de concursante y ahí me he dado cuenta de lo que me costaba hacer 'MasterChef'. He disfrutado muchísimo más". Además, considera que ha salido del programa en el momento justo.

"A mí 'MasterChef' me costaba, me paraba. Bostezaba mucho en el programa porque mi hiperactividad... Yo soy hiperactiva diagnosticada, tengo déficit de atención, altas capacidades...", explicaba sobre cómo se sentía en su faceta de jueza. La cocinera se sentía "encorsetada" por el hecho de estar parada mucho tiempo, de pie y con los tacones puestos, algo que, como ella mismo ha dicho, le afectaba a las rodillas.

