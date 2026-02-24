Samantha Vallejo-Nágera, tras su salida de 'MasterChef': "Me costaba, me paraba. Bostezaba mucho"

La salida de Samantha Vallejo-Nágera de la terna de jueces de 'MasterChef' ha supuesto un cambio histórico para el talent show de Shine Iberia. La cocinera ha formado un trío televisivo icónico junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz durante 13 años, pero ha decidido darle un cambio a su vida y ha explicado las razones que le llevaron a tomar esa decisión.
"Es un cambio total, es un volver a nacer. Ha sido una época que se ha cerrado. Todo está bien, todos están bien. Es verdad que al principio no sabes ni te atreves, un poco de sensación de precipicio, pero ha sido cuando han empezado a grabar cuando he sentido que la vida seguía", expresaba Vallejo-Nágera en el podcast 'A solas con' de Vicky Martín Berrocal.
La empresaria define estos 13 años como "una etapa maravillosa, pero de muchísimo trabajo", y es ahora cuando se siente "libre": "Ahora voy a recoger lo que he sembrado. Voy a tener más libertad para elegir lo que quiero hacer". El anuncio de su abandono de 'MasterChef' ha provocado numerosas llamadas de programas y productoras: "Estoy escuchando las ofertas para pensar qué hago".
Las diferencias con 'DecoMasters'
Colgar el delantal en 'MasterChef' ha coincidido con la emisión de su aventura como concursante en 'DecoMasters', formato de la misma productora. "He hecho 'DecoMasters' de concursante y ahí me he dado cuenta de lo que me costaba hacer 'MasterChef'. He disfrutado muchísimo más". Además, considera que ha salido del programa en el momento justo.
"A mí 'MasterChef' me costaba, me paraba. Bostezaba mucho en el programa porque mi hiperactividad... Yo soy hiperactiva diagnosticada, tengo déficit de atención, altas capacidades...", explicaba sobre cómo se sentía en su faceta de jueza. La cocinera se sentía "encorsetada" por el hecho de estar parada mucho tiempo, de pie y con los tacones puestos, algo que, como ella mismo ha dicho, le afectaba a las rodillas.