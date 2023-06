Sánchez se siente "como Pedro por su casa" en 'El intermedio' y bromea, e incluso liga, con Wyoming

Por Sergio Navarro |

Se agradece cuando los políticos no quieren tener una imagen seria, distante y a la defensiva cuando son entrevistados en televisión. Estamos acostumbrados a que así sea, pero la noche del 20 de junio, Pedro Sánchez regresó a 'El intermedio' tras 7 años y fue a pasárselo bien, respondiendo a todas las preguntas del equipo, pero dejándose llevar y disfrutando del momento.

El Gran Wyoming y Pedro Sánchez, en 'El intermedio'

El Gran Wyoming empezó fuerte, pues la primera pregunta fue:. Fue entonces cuando el presidente le recordó que llevaba tiempo sin acudir al plató y que, aunque los años pasen, "ojalá cuando tenga tu edad llegue en tu estado de forma".

El presentador no se esperaba ese piropo, por lo que le respondió lo siguiente con su característico sentido del humor: "Tenga cuidado con lo que dice que me están bajando las hormonas". Uno de los temas que trataron fue el de los pactos, preguntado directamente si volverá a pactar con Bildu si fuera necesario. Al responder y dirigirse a "Wyoming", este le corrigió: "Gran Wyoming, que nadie me lo llama...". Soltando una carcajada y dándole la mano, se excusó: "Discúlpeme. Es que entro y como Pedro por su casa".

Una "promesa electoral"

Otro momento que nos demostró la gran complicidad entre ambos fue cuando Wyoming le preguntó por qué superpoder le gustaría tener: "Que tú yo yo...", contestaba Sánchez dejando ojiplático al presentador, que exclamaba: "¡Esto está tomando un cariz...! Esto es cita a ciegas".

Pero aquí no quedaba la cosa... El conductor del programa de laSexta llegó a decirle: "Si pierde, podemos ir a una isla de esas donde encierran a la gente", algo que no le pareció nada mal al presidente: "Por mí, por qué no". Y este tuvo otra propuesta, sonrojando al Wyoming: "Y si las gano, te invito a dar una vuelta en el Falcon".