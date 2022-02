Las distintas entregas de 'Tu cara me suena' se caracterizan no solo por las grandes imitaciones que vemos cada semana, sino también por los rostros que acuden como invitados. Sandra Golpe aceptó el reto y viajó a Barcelona para someterse a los caprichos del clonador y meterse en la piel de una de las cantantes más recordadas del panorama musical global: Amy Winehouse.

Sandra Golpe, como Amy Winehouse en 'Tu cara me suena'

Minutos antes de pisar el escenario, tuvo a bien confesarle a Manel Fuentes que "nunca" se había atrevido antes a cantar en un karaoke; de hecho, reveló que su actuación sería toda una sorpresa para sus compañeros de 'Antena 3 noticias 1'. Copa en mano, bajaba las escaleras del plató para poner voz al tema "Tears dry on their own".

La natural de Cádiz cogió el micrófono dispuesta a direccionar su voz hacia la nariz para que pudiésemos escuchar una tonalidad al más puro estilo Amy Winehouse. Pese a que podía apreciarse que era su primera vez en un programa de estas características, la imitación se ejecutó con solvencia. Es más, consiguió poner en pie al público, así como a los miembros del jurado. Todos ellos terminaron diciendo al unísono eso de "Sandra Golpe tiene que estar en 'Tu cara me suena 10'", refiriéndose a la siguiente edición.

Hasta "Matías Prats" tuvo unas palabras para ella

Una de las voces que Carlos Latre domina es la de Matías Prats; por eso, tuvo a bien imitarle para dirigirse a la periodista invitada: "Estoy realmente sorprendido, encantado, emocionado de ver a mi querida compañera. Sin duda, esta noche has dado el golpe", comentó en tono jocoso. Instantes después, Sandra se despidió de los concursantes y que Fuentes diese paso a las votaciones de la duodécima gala.