Santi Millán canta la cabecera de 'Sorpresa, sorpresa' en 'Got Talent España': "Ay, esto era de otra cadena"

Hugo y su tambor fue el primer finalista de la quinta edición de 'Got Talent España' después de llevarse el Pase de Oro del jurado tras su actuación en diferido en la primera gala de semifinales del talent show de Fremantle Media. Hermes Pompa fue el más votado por el público y se convirtió en el segundo en saltar a la última fase y el tercero fue Pitu, con tres votos de cuatro de los jueces.

Santi Milán en 'Got Talent España'

Durante la segunda semifinal, celebrada en Telecinco el lunes dos de diciembre, el directo ha jugado una mala pasada a uno de los protagonistas de la noche. Y es que Santi Millán ha metido la pata sin darse apenas cuenta en medio del programa. Al recibir a uno de los concursantes, el presentador ha comenzado a cantar una sintonía que a muchos ha resultado conocida.

"Acompáñame", ha gritado al son de la música el conductor del formato, justo antes de darse cuenta de que la canción que estaba entonando no pertenecía a la primera cadena de Mediaset. "Ay no, que esto era de otra cadena", no ha tardado en pronunciar Millán al percibir que se trataba de la cabecera de 'Sorpresa, sorpresa', el talk show de Antena 3 que duró de 1996 a 1999.

Edurne, sin habla

Edurne es uno de los miembros del jurado que más caña suele dar en cada actuación. Muchas veces es la primera en valorar y en la segunda semifinal ha sorprendido al público porque desde el principio de la noche se ha quedado callada cuando llegaba la hora de juzgar los números. La razón de su silencio no es nada más y nada menos que una afonía que ha afectado a sus cuerdas vocales y que no le permite llevar su trabajo de manera normal y corriente.