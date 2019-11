'Got Talent' abre el casting de su sexta edición y estrena app para votar gratis al ganador de la quinta

Como no podía ser de otra forma viendo sus resultados, 'Got Talent España' ha recibido el 'pase de oro' de Mediaset España y ha sido renovado por una sexta edición. El espacio conducido por Santi Millán y producido por Fremantle ('Adivina qué hago esta noche', 'Idol Kids', 'Me quedo contigo') contará con una nueva temporada cuyo casting ha sido abierto ya. Coincidiendo con el inicio de la fase de semifinales en directo de la quinta temporada, cadena y productora han decidido iniciar ya la búsqueda de nuevo talento para que protagonice la nueva edición del espacio. Música, magia, baile, acrobacias... cualquier disciplina artística seguirá teniendo hueco en el programa que cuenta ya con un número de teléfono y un casting online abierto para que cualquier aspirante pueda inscribirte e intentar así cumplir su sueño.

Santi Millán y el jurado de 'Got Talent España'

El espacio acumula una media del 20,1% de share en esta quinta temporada, siendo esta la cuota más alta de su historia. Además, ha logrado congregar a 2,3 millones de espectadores de media, lo que la convierte en la más vista de los últimos tres años. El talent show ha liderado todas sus emisiones (menos la que coincidió con el debate electoral) y en las que ha coincidido con 'La Voz Kids' ha logrado aventajarle en seis puntos (20,8% frente al 14,8% del programa de Antena 3). Además, el espacio arrasa entre el público joven de 4 a 24 años (27%). En definitiva, ha conseguido unas cifras muy altas, que le convierten ya en una de las apuestas más fuertes de Telecinco; por ello no sorprende esta rápida renovación, es un formato que ha demostrado seguir muy vivo.

Arranca la fase en directo

Esta renovación coincide con el inicio el lunes 25 de noviembre de la fase de semifinales en directo en Telecinco. Tras diez galas de audiciones en las que hemos podido ver casi 300 actuaciones, solo 56 de ellas tendrán un hueco en estas galas que la cadena emitirá cada lunes en prime time y que volverán a contar con Paz Padilla, Risto Mejide, Dani Martínez y Edurne. Cada semana, tres de los 14 artistas que actuarán lograrán clasificase para la Gran Final: uno por un Pase de Oro unánime del jurado, otro por votación de la audiencia en la nueva app oficial y otro mediante la elección de los jueces. Los 12 seleccionados de todas estas semifinales lucharán por los 25.000 euros de premio en la gala definitiva que se realizará antes de Navidad.

Nueva app oficial gratuita

A diferencia de otras ediciones, esta vez el ganador se elegirá de forma totalmente gratuita y es que la única herramienta que tendrán los espectadores para elegir a sus finalistas y al ganador de la edición será una nueva app disponible en iOS y Android desde este viernes 22 de noviembre. Cada persona contará con cinco votos que podrá utilizar libremente durante cada una de las galas mediante esta aplicación para smartphones. Además, la app incorporará pulsadores personalizables que reproducen el sonido de los botones rojos de la mesa y filtros tematizados.