Risto Mejide recibe un toque de atención de la dirección de 'Got Talent' tras enfrentarse a un concursante

Risto Mejide se convirtió en el gran protagonista de las últimas audiciones de 'Got Talent España' que Telecinco emitió en la noche del lunes 18 de noviembre. El barcelonés es de sobra conocido por sus duras y tajantes valoraciones con muchos de los concursantes que pisan el plató del programa pero hasta ahora ningún miembro de la dirección del espacio se había pronunciado en contra de estas. Una situación que cambió en una de las últimas actuaciones valoradas por Mejide y es que el publicista no dudó en enfrentarse a uno de los concursantes, provocando una reprimenda por parte de la productora.

Risto Mejide discute con un concursante en 'Got Talent 5']

El concursante acusó al jurado de no tener gusto musical, ya que se sintió ofendido cuando Risto le refirió que esperaba oír música y no lo que había hecho en su actuación. La tensión se desencadenó cuando el barcelonés decidió abandonar inesperadamente el plató de 'Got Talent', dejando a sus compañeros sin palabras. El equipo directivo le dio un toque de atención por su comportamiento: "No debes faltarles el respeto", le aconsejaron. El equipo comprende lo difícil que resulta que cada una de las actuaciones sean de su agrado pero no entiende que el publicista llegase a despreciar al participante de esa forma.

El escritor estaba visiblemente enfadado con algunos de los concursantes del talent, algo que evidenció a lo largo de toda la noche con algunos de sus comentarios negativos. "La gente viene a tomarnos el pelo", comentaba Mejide al resto de los miembros del jurado; de hecho reprochó a Edurne y a Dani Martínez de estar cargándose el programa por dar tantos síes a los concursantes, permitiendo así que un número excesivo de aspirantes llegue hasta las semifinales. Estos no dudaron en prácticamente ignorar al presentador y seguir valorando a los participantes del espacio de la misma forma que lo habían hecho hasta ahora.

Risto Mejide, ¿se va?

Tras enfrentarse a sus compañeros y a la dirección del concurso, Risto Mejide amenazó con dejar su puesto y abandonar el formato. "Me vais a echar de menos un día. Toda saga tiene su fin", refería Risto al sus compañeros de mesa durante el último programa del talent. El próximo lunes 25 de noviembre arrancan los directos de la quinta edición y comprobaremos si Risto Mejide continúa en la segunda fase. ¿Será capaz el publicista de abandonar el espacio? Lo que está claro es que su marcha afectará de pleno a sus compañeros y es que ya este lunes vimos a Edurne romper a llorar al ver como Mejide estaba dispuesto a dejarlo todo.