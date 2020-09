Santiago Abascal ataca a TVE en su entrevista con Mónica López: "Actuáis como el NO-DO"

La primera semana de 'La hora de La 1' ha arrancado con importantes entrevistas a políticos de primer nivel y es que por el plató que preside Mónica López hemos podido ver ya a Pedro Sánchez, Ana Pastor y Ada Colau. El siguiente en sumarse a esta lista ha sido Santiago Abascal, líder de VOX. El dirigente del partido ultraderechista ha protagonizado una tensa entrevista en la que no ha dudado en poner en duda la profesionalidad de la presentadora y su equipo en reiteradas ocasiones y se ha reafirmado en algunas de sus declaraciones más extremistas realizadas en los últimos días respecto al Gobierno de Sánchez.

López ha querido interesarse por las palabras de Abascal unas horas antes, cuando este afirmó que el Gobierno de Sánchez es "el peor Gobierno de los últimos 80 años" en nuestro país. "¿Es mejor un gobierno de una dictadura que uno elegido en las urnas?", ha preguntado la comunicadora, una cuestión en la que Abascal se ha querido reafirmar no sin antes lanzarle una pullita a esta. "Es lo que usted entiende, yo lo que he afirmado es que tenemos la peor deuda pública, el paro, el PIB y la división territorial en 80 años. Es lo que dije, que representaba el peor Gobierno en 80 años y afirmo, que representa la peor presidencia en 80 años. No solo no rectifico, lo vuelvo a afirmar", ha sentenciado el dirigente ultraderechista.

Mónica López y Santiago Abascal en 'La hora de La 1'

Mónica López, contra Abascal: "No riña a los colaboradores"

Sobre ello ha insistido también el consultor, profesor universitario y colaborador del programa José María Lassalle. Este ha querido saber por qué considera que los gobiernos de la dictadura han acabado siendo mejores que uno en democracia y Abascal, una vez más ha optado por atacarle directamente, provocando la intervención de López. "Lo que creo es que después de este Gobierno, el peor en años es el de Zapatero y el siguiente el de Rajoy, del que usted formó parte, con eso lo digo todo (...) usted representa un problema para la derecha española", ha afirmado este, atacando directamente al tertuliano. "No me riña a los colaboradores", ha sentenciado la presentadora en ese momento a Abascal.

Sobre la polémica de los disputados de VOX sin mascarilla

Pero la cosa no ha quedado ahí y es que López ha querido conocer su opinión sobre las imágenes captadas un día atrás por 'La hora de La 1' en las que veíamos a varios diputados de VOX fumando sin distancia de seguridad y sin la mascarilla puesta en las puertas del Congreso. El dirigente, lejos de disculparse ante lo que es un hecho que contradice las normas que todos los españoles deben seguir para prevenir el contagio del Covid-19, ha optado por atacar de nuevo a Mónica por decidir hacerle esa pregunta. "Que me estén planteando estas preguntas con la que está cayendo en España (...) es algo verdaderamente sorprendente", ha afirmado Abascal, quien no ha entendido que "se me pregunte por una foto que desconozco y a la que no voy a dar importancia (...) me indigna el planteamiento". En ese momento, la presentadora ha justificado su cuestión, recordando que es obligatorio llevar mascarilla, algo en lo que ha preferido no entrar Abascal, evidenciando que no existe justificación alguna a la actitud de sus diputados.

Abascal ataca a TVE

Por último, y segundos antes de cerrar la entrevista, Abascal ha lanzado un contundente alegato en contra de la cadena pública. "TVE, que debería ser un medio público y tiene una gran responsabilidad. En una entrevista como la de hoy al tercer partido de España que representa a cuatro millones de españoles, ya no decir que nadie le defienda (...) que no haya ni un solo tertuliano capaz de comprenderle... y que esto vaya a ser lo que vaya a ocurrir con todos los tertulianos que usted llevan a Televisión Española demuestra que estamos ante el peor Gobierno en 80 años y que ustedes actúan como el NO-DO", ha afirmado. López por su parte ha recordado que no está en plató "porque no ha querido" y ha añadido que esa queja se replica en todos los partidos, de forma que "algo estaremos haciendo bien". "Entiendo que tenga que decirlo, pero entienda que notamos que no nos tratan como a los demás", ha sentenciado la presentadora.