Pablo Motos recuerda su "desagradable" entrevista con Abascal: "Me amenazaron e insultaron los de Vox"

Durante la campaña electoral, Pablo Motos entrevistó a los candidatos de los principales partidos políticos, lo que generó más de una crítica. Sin embargo, la guinda se la llevó por su charla con Santiago Abascal, tal y como el presentador recordó el pasado 6 de septiembre durante su intervención en 'Liarla Pardo'. "Fue extraordinariamente desagradable", apuntaba.

Pablo Motos, entrevistado por Cristina Pardo en 'Liarla Pardo'

El valenciano aseguraba que volvería a invitar a 'El hormiguero' al líder de Vox si se presentara a la candidatura por la Presidencia en otras elecciones: "Tiene todo el derecho democrático a venir al programa porque tiene representación parlamentaria". El rostro de Antena 3 explicaba que la entrevista fue muy tensa, pero que el mal sabor de boca no se lo dejó el político, sino la gente. "Antes de la entrevista, toda la gente de izquierdas me acosó de forma miserable y mezquina y decían que yo estaba blanqueando el fascismo", rememoraba.

Sin embargo, las tornas cambiaron una vez que la entrevista fue emitida, pasando a ser el punto de mira de la derecha. "Empezaron a amenazarme e insultarme los de Vox porque decían que yo le había apretado demasiado y había puesto contra las cuerdas a Santiago Abascal y que yo no tenía la categoría para entrevistar a su líder". Pablo Motos le contaba a Cristina Pardo cómo cruzaba con miedo los pasos de cebra: "Una vez se me puso una señora delante y me dice: 'hijo de puta'". Además, también afirma que en otra ocasión estuvo "a punto de llegar a las manos con un señor en un restaurante".

No lee las críticas

Motos asegura que le encantaría que 'El hormiguero' y el trabajo que hace le gustara a todos los espectadores, pero reconoce que eso es algo imposible. No obstante, no se deja llevar por las críticas que recibe. "No leo ninguna crítica y no pasa absolutamente nada. No puedo leer críticas de gente que malinterpreta cosas que han pasado para conseguir clics o atención, pero algunas de esas cosas te pueden afectar", comenta. "Hay mucha tontería con lo de las críticas y hay que tener respeto también porque cuando uno está en antena puede cometer errores".