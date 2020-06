Jorge Javier Vázquez censura el "fascismo puro" de VOX y Abascal responde: "Millonario progre"

Jorge Javier Vázquez sigue acaparando el foco mediático tras su descomunal bronca con Belén Esteban en 'Sábado deluxe'. Profundizando en el debate político, el presentador se despachó, una vez más, contra VOX, calificando al partido de ultraderecha como "fascismo puro".

Santiago Abascal, contra Jorge Javier Vázquez

"En este programa, cuando yo esté, no lo voy a consentir y, desde luego, me parece terrible que en otros programas de televisión se le dé alas a ese tipo de tertulianos y de periodistas. Me parece terrible. Me parece que no se les debería dar voz. ¿Cómo voy a dar voz a un partido que me insulta? Estáis confundiendo la libertad con dar alas al fascismo", reclamó el martes 23 de junio en 'Sálvame'.

A su juicio, el partido que lidera Santiago Abascal "es fascismo puro" y, por eso, intentará "por todos los medios que nunca tengan voz en este programa y creo que es un error que los programas de televisión inviten a periodistas y tertulianos que los apoyan. Me parece un grandísimo error. Es como si estuviese la falange y partidos que apoyasen la dictadura", reflexionó Vázquez con vehemencia.

Abascal responde

Santiago Abascal, presidente de VOX desde 2014, ha respondido al discurso de Vázquez a través de redes sociales. "Les presento al auténtico Kim Jong Vázquez (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde Telecinco y a allanar el camino de la violencia contra ellos. No te lo vamos a permitir, millonario progre", ha tildado al presentador.