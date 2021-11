Sarah arriesga su vida para encontrar a Wendell en el 7x04 de 'Fear The Walking Dead'

La semana pasada en 'Fear The Walking Dead' vimos cómo June y su suegro, John Dorie, se habían amoldado a una rutina en el refugio nuclear de Teddy. Ambos lograron escapar por los pelos de la explosión y desde entonces ese lugar se ha convertido en su hogar. Sin embargo, la tranquilidad desaparecía rápidamente con el descubrimiento de que ahí fue donde Teddy cometió sus asesinatos. La presencia de varias personas misteriosas complicó todavía más las cosas, por no hablar de la obsesión de John por dar con el paradero de Cindy Hawkins y su síndrome de abstinencia. Finalmente lograron superar todos esos obstáculos, encontraron el cadáver de la mujer y lograron salir con vida después del derrumbe gracias a Victor Strand y su gente.

En el cuarto episodio de la séptima temporada de 'Fear The Walking Dead', titulado "Breathe with Me", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 22:10 horas en AMC España, seguimos conociendo qué ha sido del resto de los protagonistas tras la explosión, siendo el turno de Sarah. En este caso, la mujer decide hacer caso omiso a las advertencias de sus amigos y sale a buscar a Wendell, en paradero desconocido desde hace bastante tiempo. En el camino se encuentra con un peligroso superviviente que la obliga a aceptar un complicado acuerdo si quiere la ayuda que necesita para encontrar a su hermano.

¿Qué ha sido de Sarah y el resto del grupo?

Sarah y Luciana en el 7x04 de 'Fear The Walking Dead'

No es la primera vez que 'Fear The Walkin Dead' separa a sus personajes y hace que cada episodio esté centrado en uno de ellos. Sin embargo, en esta temporada están llevando este aspecto al límite. Hemos tenido que esperar hasta el cuarto capítulo para conocer qué ha sido del grupo de Luciana, Sarah y Al después de la explosión. Eso sí, tendremos que seguir atentos a la serie para ver a Alicia en pantalla, pues es la única que todavía no ha hecho acto de presencia en los nuevos episodios. Volviendo al presente, por fin hemos descubierto qué paso después de que el grupo encabezado por Luciana consiguiera subir al helicóptero de la República Civil Militar gracia a Al, que acudió al rescato en el momento indicado.

Cuando parecía que estaban a salvo, la piloto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, lo que provocó que Sarah se golpease la cabeza y quedara inconsciente durante varios días. No obstante, lograron llegar a un antiguo hotel que les ha permitido resguardarse de las consecuencias de las explosiones. Sin imágenes explícitas de lo que sucedió y con el relato de los personajes como única fuente de información, lo más interesante de este inicio son los pequeños detalles. Por ejemplo, Daniel sigue teniendo problemas de memoria, algo en lo que están trabajando para tratar de ayudarle. Además, nos confirman que no saben nada de Wendell, dato que sirve como mecha para iniciar la trama principal de este capítulo.

En busca de Wendell y el encuentro con Josiah

Josiah y Saran en el 7x04 de 'Fear The Walking Dead'

Teniendo en cuenta los niveles de radiación que hay en el exterior, el grupo intenta evitar que Sarah arriesgue su vida saliendo a buscar a su hermano, sobre todo cuando ellos ya han hecho todo lo posible para dar con Wendell. Aunque tienen medicación para tratar los efectos de la radiación gracias a la amiga de Al, no es suficiente para todos, pero eso no es motivo para impedir que Sarah haga caso omiso a sus amigos. Sus esfuerzos durante días son en vano, pero por lo menos le sirve para contactar con Morgan, quien también está luchando por reunirse con sus amigos. Quizá ahora más que nunca para impedir que sea Strand quien dé primero con ellos y les aleje definitivamente.

Como giro para intensificar la acción, de repente Sarah pierde la conexión con Morgan y Josiah aparece en escena como una amenaza para ella. No obstante, para continuar avanzando, rápidamente le propone un trato que implica que Sarah traicione a Morgan, pero cuando se trata de la familia, no hay nada que frene a los protagonistas, aunque eso implique hacer de tripas corazón. De este modo, Josiah ayuda a Sarah a encontrar a Wendell a cambio de que ella le conduzca hasta Morgan para poner fin a su sed de venganza. Como era de esperar, el camino se complica y se topan con un hombre que colecciona caminantes y que les lleva hasta su refugio, lugar donde encuentran la silla de ruedas de Wendell.

A partir de este momento, la acción vuelve a cobrar protagonismo durante unos instantes, especialmente cuando Sarah intenta tirar a Josiah del coche tras asumir que su hermano está muerto. El forcejeo acaba con un accidente de coche que, casualmente, les lleva hasta la ojiva que no explotó. Para añadir más emoción, Morgan aparece e inicia una pelea con Josiah que termina con el perro Rufus siendo mordido por la cabeza de Emile. Esta situación de tensión se convierte en un punto de inflexión para todos. No solo Sarah ha reconocido que tira la toalla en la búsqueda, también nos ha permitido conocer detalles de su pasado y del de Josiah.

Por un lado, Sarah ha explicado que su unión con Wendell se remonta al día que nacieron. La madre de Sarah falleció en el parto y ella tuvo complicaciones respiratorias que se solucionaron cuando fue colocada al lado de un recién nacido Wendell, un lazo que les unió de por vida y les convirtió en hermanos, aunque no compartan sangre. Por otro lado, Josiah ha demostrado que no es tan peligroso como parecía. Ver a su fiel compañero sufrir y tener que acabar con su vida le ha recordado que ni él ni su hermano quisieron hacer daño a nadie nunca, sellando así un pacto de paz con Morgan y poniendo fin a esta trama que prometía mucha más emoción que la que nos ha ofrecido.

Aceptar los errores y mirar hacia adelante

Mo Collins como Sarah en el 7x04 de 'Fear The Walking Dead'

No obstante, el tramo final del episodio todavía nos tenía guardada una pequeña sorpresa. Una vez las aguas se han calmado, acuden hasta la torre con la esperanza de que allí se encuentre Wendell sano y a salvo. El propio Strand es el encargado de confirmarles sus sospechas, pero su actitud brilla por la prepotencia y el rencor. En su día Sarah se puso de parte de Morgan, por lo que ahora le impide la entrada a la torre y, por lo tanto, que pueda ver a su hermano. Podrían haber iniciado una guerra, pero son mucho menos y están en desventaja, lo que provoca que Sarah acepte de nuevo la derrota y le ruegue a Victor que no le comenta nada a Wendell para evitar que este quiera salir en su busca.

En un último e inesperado giro que se está convirtiendo en algo habitual, nos muestran a un desconocido grupo que ha recogido la ojiva sin explotar y abren las puertas a que cualquier cosa pueda pasar. Así pues, el episodio finaliza con un sabor amargo porque después de superar tantos obstáculos Sarah no ha podido tener su ansiado reencuentro. No obstante, tanto ella como Morgan y Josiah han aprendido una lección y nos han recordado que detrás de tanto sufrimiento todavía queda un lado humano. El perdón, la amistad y el sentimiento de familia continuarán predominando a pesar de las circunstancias tal y como siempre ha sucedido desde la primera temporada.