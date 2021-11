El capítulo de la semana pasada de 'Fear The Walking Dead' nos mostró la situación en la que se encuentran actualmente Morgan y Grace. La pareja está haciendo todo lo posible para adaptarse a las nuevas circunstancias, pero formar una familia de la noche a la mañana no es nada sencillo, sobre todo cuando la comida escasea y la contaminación les impide salir sin arriesgar sus vidas. Además, la llegada de Fred y Bea, quienes decían ser los padres de Mo, complicó su camino, aunque finalmente supieron recuperar la confianza para remar en la misma dirección. Incluso Grace rechazó la oferta de Howard y Strand para que se mude a la torre, todo por permanecer al lado de Morgan. Sin embargo, ahora que saben que están vivos, todo podría pasar. Por no olvidarnos Josiah, el hermano gemelo de Emile que busca venganza.

En el segundo episodio de la séptima temporada de 'Fear The Walking Dead', titulado "Cindy Hawkins", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 22:10 horas en AMC España, June y Dorie han establecido una rutina en el refugio antiaéreo de Teddy donde lograron refugiarse justo a tiempo para sobrevivir a las explosiones. Sin embargo, esa tranquilidad y monotonía con la que se encuentran tan a gusto se ve interrumpida cuando descubren los orígenes de su nuevo hogar y sus siniestras conexiones con el pasado de Teddy.

El descubrimiento de June y su suegro

June y su suegro en el 7x03 de 'Fear The Walking Dead'

June y su suegro se han organizado en el refugio antiaéreo de Teddy en una rutina muy armoniosa y que funciona tan bien que parece que llevasen años viviendo juntos. De este modo, los primeros minutos del episodio se convierten en un conjunto de secuencias repetitivas para demostrar esa buena relación y sincronía entre ambos y para justificar el paso del tiempo. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando una de las estanterías se cae y deja al descubierto una habitación en la que Teddy cometió todos los asesinatos en el pasado. A partir de ese momento comienza la parte más interesante del capítulo que está relacionada con la conexión que tiene ese lugar con las investigaciones que en su día llevó a cabo John Dorie padre.

El descubrimiento revela la habitación en la que asesinó y embalsamó a varias mujeres y donde la policía encontró los cuerpos, todos menos el de Cindy Hawkins. Precisamente el paradero de esa mujer ha estado atormentando a John desde entonces, que ahora está viendo cómo se abren viejas heridas y cómo regresan fantasmas del pasado. De hecho, la historia vuelve a dar un giro y adquiere un matiz inquietante y hasta un punto tenebroso cuando John comienza a escuchar gritos de auxilio y decide salir. En este punto tiene lugar la primera alucinación del hombre que resulta escalofriante, una sensación lograda gracias al tipo de planos que utilizan y a una ambientación que esta temporada está siendo de sobresaliente.

Síndrome de abstinencia

John encuentra el escondite secreto de Teddy en el 7x03 de 'Fear The Walking Dead'

Si no llega a ser por June probablemente John padre no hubiese sobrevivido, sobre todo cuando a lo lejos aparecen las misteriosas figuras de tres personas enmascaradas. Dejando aparcada esa parte, ambos regresan al refugio y June descubre que su suegro padece síndrome de abstinencia. La mujer hace todo lo posible por ayudarle, incluso reconoce que no quiere salir porque tiene miedo a no saber vivir sin John. Todos sus intentos son en vano porque las alucinaciones con Cindy se apoderan de la mente de su suegro, incluso cuando se derrumba parte del refugio y June queda atrapada, John decide hacer caso al fantasma de Cindy en lugar de ayudar a su nuera.

La acción y la tensión vuelven a recuperar protagonismo cuando John descubre que las personas misteriosas están intentando entrar al refugio, situación que le permite olvidarse de Cindy y actuar para ayudar a June. Así pues, consigue acabar con casi todas esas personas desconocidas, menos una que logra acceder. Por suerte, John aparece a tiempo para asesinarle antes de que pueda hacer daño a June. Tras ayudar a la mujer a salir de debajo de la viga, deja al descubierto el cuerpo de Cindy, cerrando por fin ese capítulo del pasado de John. Lejos de acabar aquí, la historia vuelve a dar un giro cuando se produce un nuevo derrumbe y acto seguido nos muestran a ambos descansando en una tranquila, limpia y cómoda habitación.

Morgan Jones vs Victor Strand

John Dorie en el 7x03 de 'Fear The Walking Dead'

El intento de contactar con alguien por radio durante todos los días que han permanecido en el refugio dio sus frutos y Victor y su gente lograron encontrar a John y June, rescatándoles y llevándolos hasta la torre. Sin embargo, John no confía en Strand después de lo que le hizo a Morgan, pero no tiene más remedio que permanecer en la torre, especialmente cuando ven que el edificio está rodeado por una enorme horda de caminantes. Adaptarse a la nueva situación es la única solución que tienen por el momento, además, no pueden olvidarse de esas personas misteriosas que acechan cada dos por tres y que ni Victor sabe quiénes son.

Para añadir un último punto de interés, Morgan hace acto de presencia en el refugio, pero demasiado tarde. Ha conseguido dar con el lugar en el que estaban June y John porque también escuchó los mensajes por radio, pero Victor se le ha adelantado. De hecho, Morgan y Strand entablan una conversación por walkie en la que nos dejan ver que la relación entre ambos jamás va a poder arreglarse. Victor está decidido a ayudar a todos los que Morgan decepcionó y reconstruir de nuevo el mundo, algo a lo que Morgan no se va a oponer como era de esperar. A diferencia de Strand, él también quiere el bien de los demás sin importar quién sea la persona que lidere ese camino. No obstante, le recuerda que le va a vigilar de cerca para que cumpla con su promesa.