*En elaboración

Saray Montoya, exconcursante de 'Supervivientes 2018' y protagonista de la tercera temporada de 'Los Gipsy Kings', ha denunciado en sus redes sociales el brutal ataque que recibió por parte de su familia durante el 31 de julio de 2021. La extelevisiva publicaba en su cuenta de Instagram un vídeo en el que explicaba cómo había sido apuñalada por el hermano de su marido. "Esto ha sido por una pelea entre dos hermanos. Entre mi marido y su hermano. Entre ellos siempre ha habido mucha envidia", empezaba diciendo Montoya.

Apuñalan a Saray Montoya, concursante de 'Supervivientes 2018'

"Me ha dado cinco puñaladas en la espalda, cinco en el brazo, dos en las piernas y una en la cabeza... Esto no se va a quedar así. Nicolás Rubio Salguero y Nicolás Rubio Silva. Claro que lo voy a decir. Estas no son las costumbres gitanas. Entre nosotros los hombres no pegan a las mujeres, pero ellos sí lo han hecho", añadía Saray Montoya, mostrando parte de las heridas de la reyerta familiar, en la cual su hija Naiara y su madre también han resultado heridas.

"Queremos que haya justicia. Esto ha sido una tentativa de homicidio. A mi niña le han metido una puñalada en el pecho, directa al corazón. Lo que pasa es que ella se ha quitado y le han dado una en la barriga", añadía Saray Montoya, con lágrimas en los ojos por lo que había ocurrido. "Esto viene por una discusión de hermanos. Ha sido el padre de mi marido, Nicolás Rubio Salguero, el que ha incitado a su hijo diciéndole que le hiciesen daño a mi marido apuñalándome a mí y a mi hija", confesaba la exsuperviviente.