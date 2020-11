Saúl Craviotto se desnuda por fuera y por dentro para Rísbel Magazine: "Aún he de pensar si me quiero retirar"

Saúl Craviotto es de las personas más polifacéticas que hay en España: piragüista olímpico, policía reconocido y cocinero premiado. Con su simpatía y sus apariciones televisivas se ha convertido en uno de los rostros más populares y su simpatía y optimismo hacen que cada vez tenga más seguidores. El catalán ha posado para una sesión de fotos de la revista Rísbel Magazine y ha hablado sobre sus preparativos para los Juegos Olímpicos de 2021, el coronavirus y su paso por 'MasterChef Celebrity'.

Actualmente, Craviotto tiene toda su ilusión depositada en los JJOO. "Me estoy preparando exactamente igual que si no hubiese coronavirus. Estamos haciendo una planificación pensando en la fecha que ya está puesta, que es julio-agosto de 2021, pero debo confesarte que este año ha sido un poco de locos: estar confinado en casa, la inquietud de no saber qué pasará o de si se celebrarán las copas del mundo, campeonatos europeos y demás competiciones...", reconoce el deportista.

¿Y qué pasará después? Todavía no ha tomado la decisión, pero por su cabeza ronda la idea de retirarse: "Todavi?a no he pensado muy bien si me quiero retirar. Tengo que ser honesto conmigo mismo, ya tengo treinta y cinco años y por edad, tampoco puedo estar dos o tres ciclos olímpicos más, pero ¿quién sabe? Tokio está a la vuelta de la esquina y si saco medalla y mantengo la ilusión por seguir, ya se verá", asegura, matizando que una idea ya tiene bastante clara de lo que podría venir. "Una de las cosas más grandes a la que puede aspirar un atleta olímpico es a conseguir una medalla olímpica, y yo ya lo he conseguido. El siguiente paso, que es el más alto, es ser abanderado de tu país. Eso sería un sueño por cumplir", cuenta con ilusión Craviotto.

Cómo le cambió su paso por 'MasterChef'

Desde su paso por la segunda edición de 'MasterChef Celebrity', donde fue proclamado ganador, su popularidad ha conseguido que más gente preste atención al piragüismo. "Así lo cree Craviotto, pero añade que también lo han hecho otros compañeros como David Cal. "Sí que es cierto que la exposición mediática que te da un programa como 'Masterchef' es muy difícil conseguirla solamente con el piragüismo. Si esta exposición ha contribuido a que el piragüismo lo conozca más gente, estoy tremendamente satisfecho. Me alegra pensar que gracias a este formato televisivo la gente haya podido conocer mi currículum".

Y además, cuando no está trabajando o entrenando, no abandona la cocina. Sabe que su incursión en este mundo fue para quedarse. "Es de las cosas más extrañas que había hecho hasta la fecha. Nunca me había dado por el mundo gastronómico, y es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Me parece un mundo fantástico y apasionante".