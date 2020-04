Saúl Craviotto vuelve a la Policía Nacional por la crisis del coronavirus: "Es mi trabajo, no un acto heroico"

Al igual que millones de españoles, Saúl Craviotto está muy concienciado con del coronavirus e intenta ayudar como puede. Hace escasos días participaba en un vídeo en el que compartía el "aplauso a todos esos sanitarios que están en primera línea de esta crisis", diciéndoles que "sois nuestros héroes sin capas". El piragüista ha aprovechado que los Juegos Olímpicos se han pospuesto para reingresar en la Policía Nacional.

Saúl Craviotto, entrevistado en 'Informativos Telecinco'

"Me ofrecían entrar a trabajar otra vez par intentar colaborar con mis compañeros", declara Craviotto para las cámaras de 'Informativos Telecinco'. Como agente en Gijón, cuenta que está colaborado desde "el momento que se pone así la situación, incluso antes del estado de alarma", pero reconoce que "al final es mi trabajo, no creo que sea un acto heroico ni muchísimo menos".

Y es que el ganador de la segunda edición de 'MasterChef Celebrity' siempre ha demostrado su disciplina y predisposición para trabajar y su entrega para ayudar a los demás. Ahora cuenta que lo que está haciendo en el Cuerpo de Policía es "controlar el movimiento de las personas, estamos haciendo controles esporádicos en entrada y salida a la ciudad y haciendo cumplir la normativa".

Siguen los entrenamientos para los JJOO

El hecho de que Craviotto esté ahora en las calles ayudando a que acabe la crisis de coronavirus, explica que en su casa no abandona el deporte y sigue con sus ejercicios: "Mi entrenador me sigue mandando mi hoja de entrenamiento y no puedo fallar ni una serie". Y antes de despedirse, no se olvida de mandar este mensaje para todos los espectadores: "Nos tenemos que quedar en casa para frenar esto".