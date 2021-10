'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó una nueva gala de su versión "Cuenta atrás" con Carlos Sobera como presentador en la tarde del martes 5 de octubre, en la que la organización propuso una curiosa votación a la audiencia: que escogieran a qué concursante consideraban más "planta" del reality. Una propuesta en la que también se tuvieron que mojar los habitantes de la casa de los secretos, antes de conocer que, entre ellos, el más votado por el público fue José Antonio Canales Rivera.

Canales Rivera y Julen encabezan la votación como "plantas" de 'Secret Story'

Antes de conocer la opinión de los concursantes, Sobera realizó un rápido sondeo entre los colaboradores presentes en plató, quienes se dividieron a la hora de tachar de "muebles" a Julen de la Guerra y Canales Rivera. "Es un ejercicio que hacer con objetividad", manifestaba el presentador, a la hora de lanzar la misma pregunta a los habitantes de la casa de los secretos, cuando recalcó que debían entregar una planta a aquel compañero que, "según vosotros, menos protagonismo ha tenido dentro de la casa", lo que propició que Adara Molinero fuera la concursante más nombrada entre ellos. "No la conocemos mucho, lleva poco tiempo", argumentaban los Gemeliers, a la hora de entregar su planta a la madrileña, momento en el que Sobera intervino con contundencia.

"¿Dónde habéis estado metidos? Ha montado cuatro o cinco jolgorios... anda que no ha dado juego Adara", comentaba el presentador, antes de dar paso a Cynthia Martínez, quien defendía que "no ha hecho ni el huevo desde que ha venido". Molinero también recibió un regalo por parte de Lucía Pariente, Luis Rollán y Emmy Russ, quienes criticaron que "las cuatro cosas que has visto, es lo que ha hecho", muchos en referencia a su falta de compromiso con las tareas del hogar. Canales Rivera recibió también las plantas de Cristina Porta y Luca Onestini. "Es muy correcto, creo que no está aportando mucho como concursante y falta un poco de vidilla por su parte", comentaba la primera, algo con lo que coincidía el segundo, que añadió que "estamos aquí para mojarnos y esté señor no se está mojando nada".

Con todos ustedes... ¡la planta de la edición: Canales Rivera! ???? A ver si la riegan un poco y tiene más vida #SecretCuentaAtras4 pic.twitter.com/4uaYSLv946 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 5, 2021

"Necesitamos concursantes que se muevan"

Onestini también recibió dos plantas, por parte de Fiama Rodríguez y Sandra Pica, bajo el argumento de lo poco que se implicaba en las tareas de la casa, mientras que De la Guerra fue otro de los calificados como "planta" del reality. "Estoy por dármela a mí mismo, porque llevo unos días haciendo la fotosíntesis", confesaba el madrileño, que acabó otorgándosela a él mismo. Sobera quiso recalcar entonces que "me parece bien que interpretéis las normas a vuestro libre albedrío, pero no lo estamos haciendo nada bien". "Os voy a decir algo que os va a sorprender: nos importan un bledo las labores de la casa. Hablamos de la convivencia", manifestaba el vasco, con sinceridad, antes de que De la Guerra recibiera las plantas de Isabel Rábago y Molinero. "No tengo nada contra esta persona, pero me gustaría que estuviera más activo y se mojara más", confesaba la madrileña, quien criticó de sus compañeros que "no tienen opinión propia ni tienen valor".

Tras el intercambio de plantas entre los concursantes, Sobera comunicó que "la audiencia ha entendido muy bien lo que estábamos preguntando", antes de confesar que "me río porque hay una persona que no ha votado. Yo me he olvidado de él y él, de sí mismo", en referencia al propio Canales Rivera. El gaditano, de hecho, lideró la lista de concursantes "planta" con Pica, Rábago y De la Guerra, quienes se mostraron conformes con el veredicto de los espectadores. Así, Canales Rivera no solo tendría que disfrazarse de planta durante las galas y una hora al día, en la que tendría que ser "regado" por sus compañeros, sino que también contaría con tres puntos en las próximas nominaciones. "Esto no es un premio, es un toque de atención", señaló Sobera, al elegido, quien manifestó que "si aquí se premian los gritos y las faltas de respeto, asumo mi castigo". "Te digo con sinceridad que la audiencia premia el espectáculo, el entretenimiento, y para eso necesitamos que los concursantes hagan cosas, se muevan", insistió el presentador, ante las palabras del gaditano, al que animó a que aprovechase "para que hagas un poquito de autocrítica".