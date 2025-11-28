Por Héctor Alabadí |

La disputa entre Sonia Madoc y Selena Leo ha dado un giro. Después de semanas de especulaciones sobre la ruptura del dúo y declaraciones ambiguas, los acontecimientos han escalado, con una parte amenazando con emprender medidas legales y la otra registrando la marca del grupo de forma independiente.

Sonia y Selena interpretaron 'Reinas' en el Benidorm Fest 2025

Tras recibir un burofax de Madoc, la agencia de representación Locament Talent emitió un comunicado anunciando la ruptura oficial del dúo: "Lamentamos comunicar que el dúo musical Sonia y Selena ha quedado disuelto por decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia Madoc, a través de una notificación fechada el 27 de noviembre de 2025, debido a varias divergencias". "Pedimos disculpas a todos los compromisos y eventos que no podrán contar con las actuaciones pactadas. Iremos resolviendo cada caso de manera individual", añadieron.

La respuesta de Sonia Madoc no se ha hecho esperar y, este viernes, ha emitido su propio comunicado: "La decisión que me he visto obligada a adoptar responde a una situación insostenible, derivada de determinados incumplimientos y circunstancias ajenas a mi voluntad, que han impedido que pudiera seguir adelante como siempre he defendido: con profesionalidad, compromiso y respeto". "El comunicado emitido por la agencia en el día de ayer y difundido públicamente contiene afirmaciones que me atribuyen de forma indebida un presunto incumplimiento contractual. Tales manifestaciones no se ajustan a la realidad y afectan de manera directa tanto a mi imagen profesional como a mi persona", añadió.

Selena Leo toma el control

El comunicado concluye con un aviso de posibles medidas legales contra Locament Talent: "Al objeto de preservar mis derechos e intereses,y frente a cualquier actuación que pueda menoscabar mi honor o profesionalidad."

Pero el culebrón entre las intérpretes de 'Yo quiero bailar' no termina aquí. Este mismo jueves, Selena Leo registró legalmente la marca Sonia y Selena, excluyendo a su excompañera del proceso, tal y como ha podido confirmar FormulaTV. Este movimiento se produce minutos después de recibir el burofax y coincide con la última entrevista de Sonia Madoc en FormulaTV, donde fue preguntada por quién tenía la titularidad del nombre del dúo. De este modo, si la solicitud es aprobada, solo Selena Leo podrá utilizar este nombre y podrá seguir explotándolo, ya sea en solitario o junto a otra vocalista.

Sonia y Selena se separan por tercera vez

Esta no es la primera vez que se da este tipo de situación. El dúo Amistades Peligrosas ya vivió algo similar tras una de sus múltiples separaciones. Cristina del Valle registró el nombre y Alberto Comesaña no pudo utilizarlo en sus conciertos. Durante algún tiempo convivieron dos versiones del dúo: Amistades Peligrosas, liderado por del Valle, y Comesaña, quien se promocionaba como Nuevas Amistades.