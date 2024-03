Sheila Casas defiende a Elena Tablada tras la "ruptura" con su maestro en 'Bailando con las estrellas'

Por Beatriz Prieto |

La noche del sábado 16 de marzo, Telecinco emitió el décimo programa de 'Bailando con las estrellas', en el que Miguel Torres cayó como eliminado una semana después de su repesca. No obstante, una de las grandes sorpresas de la noche se vivió tras la actuación de su rival, Elena Tablada, cuyo maestro de baile anunció entonces su deseo de abandonar el programa a raíz de su mala relación. Un tenso momento que el programa compartió en sus redes, donde la exconcursante Sheila Casas defendió a su compañera.

Elena Tablada y Adrián Esperón en el programa 10 de 'Bailando con las estrellas'

con el paso de las semanas hasta que, en la última entrega, el jurado señaló la total desconexión entre la concursante y su maestro de baile. Ante las palabras de los jueces, Esperón decidió tomar la palabra: "Yo he dicho siempre que. Confío en su talento, pero noto que no conecta conmigo". "Podría decirse que, así me lo ha trasladado esta semana", añadió el bailarín.

El compañero de Tablada señaló su deseo de "ser profesional, que ella consiga un buen papel en este concurso" para soltar que "doy un paso al lado", lo que dejó perplejos a todos los presentes. "Abro petición al programa y a ella de que le puedan poner a otro maestro", remató Esperón. "Esto no estaba previsto. Vamos a tranquilizarnos un poco. Hablaremos con la dirección, consultaremos las bases del concurso y veremos si, a estas alturas, se puede hacer un cambio así", intervino Jesús Vázquez, ante una Tablada que recordó que ya anteriormente se había negado a cambiar de maestro, puesto que "lo único que quería era conectar con él", algo que no habían conseguido.

"La realidad es muy diferente"

"Mucho ha tenido que aguantar Elena de este señor, que no se sabe, no es oro todo lo que reluce", escribía Casas en redes, en defensa de Tablada. La exconcursante aseguró en su comentario que "es muy fácil decir cosas en dos minutos de directo para quedar bien y luego la realidad es muy diferente". "¡Tú puedes, Elena, sigue esforzándote y dándolo todo, como siempre!", remató Casas. El comentario de actriz recibió, de hecho, respuesta de la propia Tablada: "Hablar con propiedad es lo que tiene. Te quiero. Y me molesta que este perfil, supuestamente para apoyarnos, solo ponga narrativas de personas que no son las que avivan el programa".