La actriz Silvia Abril ha querido reclamar la prioridad en la vacunación para los artistas que trabajan en los escenarios. Abril cree que deberían ser los siguientes en la cola tras las personas de mayor riesgo. "Los que nos subimos aquí al escenario, que no podemos respetar las distancias, necesitamos estar vacunados. En Broadway, se ha vacunado a todos los artistas que están en activo", asegura la actriz.

Silvia Abril reclama la vacunación para los actores

La humorista cree que sería una buena solución para la cultura, ya que aseguraría que las funciones y grabaciones no tuvieran que paralizarse por los contactos. "Hay muchas funciones que se han tenido que parar por contagios entre nosotros", explicó la actriz. "Después de un año haciendo el programa con ocho médicos, te puedo asegurar que ningún brote (entre el público) se ha originado en los teatros", le aseguró Iñaki López, presentador de 'laSexta noche'.

"La cultura es segura", le comentó el presentador. "Es segura, otra cosa es nuestra seguridad en el escenario", concluyó la actriz. De esta forma, la actriz ha roto una lanza a favor de sus compañeros en el teatro, lanzando esta petición. Aun así, también ha recalcado que los prioritarios en la vacunación deben de ser las personas mayores, de riesgo y "por supuesto, los sanitarios".

Sobre los límites del humor

La humorista también ha hablado sobre la situación que vive actualmente el humor y la libertad de expresión. "Yo quiero sentirme libre encima del escenario y quiero decir lo que me dé la gana, porque no soy un político, no estoy gestionando el dinero de los españoles, estoy practicando un acto cultural y haciéndole pasar bien a la gente un rato", aseguró la actriz, que cree que el humor no debería tener límites.