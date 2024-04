Por Mario de Hipólito de Sande |

Ante la cada vez más común difusión de bulos y mentiras a través de los medios de comunicación, Silvia Intxaurrondo ha estallado en directo en su programa, 'La hora de La 1'. Ha calificado a este tipo de periodistas como "pseudoperiodistas" y ha explicado como "se monta un caso" desde dentro para marcar la diferencia entre un tipo de periodismo y otro. "Hay periodistas que no queremos estar en el mismo saco que aquellos que están mintiendo", explicó.

Silvia Intxaurrondo y Marc Sala en 'La hora de La 1'

La presentadora comenzó a relatar cómo se generan los bulos y la razón por la que los medios de comunicación participan en ellos. ", o por gente que apoya ese partido político, y", comenzó explicando. "Ese mediode ese partido que le financia a él", continuó contando la periodista.

"Lo pública, y ese partido que financia a ese medio de comunicación dice: 'Vaya, si es que lo está publicando la prensa, yo no puedo hacer nada más que retomar el hilo de algo que publican los medios de comunicación'. Y así se cierra el círculo del bulo, y así es muy difícil contrarrestarlo", terminó de narrar la comunicadora, cuya intención no era otra que concienciar a la gente de lo "fácil" que es difundir una noticia falsa. "Eso es lo que hace que ya muchos periodistas no podamos tragar el sapo de lo que estamos viviendo", aseguró cansada de que se ponga en duda su trabajo y el de sus compañeros de profesión.

Señalada en el Congreso

El miércoles 24 de abril, Pepa Millán, portavoz de Vox, mencionó a David Broncano y a Silvia Intxaurrondo para atacar al Gobierno. "Han hecho del despilfarro y del saqueo su forma de hacer política. Miren, la Sanidad y la Educación: estos son los planes para la presidencia del Gobierno", afirmó Millán mientras mostraba unas fotografías de los presentadores de 'La resistencia' y 'La hora de la 1'. Sin embargo, la respuesta de la periodista no tardó en hacerse pública, y fue a través de su cuenta de X, donde junto a la imagen de la portavoz de Vox con las fotos en la mano, publicó: "Les encanta elaborar listas, es una cuestión hereditaria".