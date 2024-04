Por Toño García Rodríguez |

'La hora de La 1' vivía la mañana del 15 de abril uno de sus momentos más tensos con la embajadora de Israel en España. El programa matinal abordaba los ataques de Irán en el conflicto entre Israel y la población palestina y, en una de las conexiones realizadas, Silvia Intxaurrondo quiso entrevistar a Rodica Radian-Gordon, embajadora israelí, para preguntarle algunas opiniones acerca de los ataques de su país a la Franja de Gaza. Conocida por su carácter crítico, la presentadora comenzó la conexión con una pregunta muy directa.

Silvia Inxtaurrondo entrevista a la embajadora israelí en 'La hora de La 1'

"Embajadora, hablemos de Gaza,", entonaba Intxaurrondo a la diplomática. Esta, inmediatamente respondía:, y continuaba su respuesta arrojando datos para justificar la actitud que el país ha tomado en el conflicto militar. ", que no está involucrada, pero, desafortunadamente, el tipo de guerra que hay en Gaza y Hamás hacen todo para que esta población esté allí y para que haya bajas civiles", añadía la embajadora.

Esta respuesta no convencía a la periodista, que aprovechaba su segunda intervención para formular una nueva pregunta: "Embajadora, hablemos de más datos. Mire, he recopilado algunos. El ejército de ocupación israelí ha asesinado a 196 cooperantes, 175 de ellos pertenecientes a Naciones Unidas, y ha asesinado en Gaza a 105 periodistas. Los periodistas internacionales no podemos entrar en la Franja, parece que no nos quieren como testigos. ¿Usted cómo explica este número de víctimas tan elevado?".

La diplomática respondía antes de que Intxaurrondo terminase de realizar la pregunta para repetir su posición respecto al término "asesinato". "Yo rechazo la palabra 'asesinato'. Lo siento mucho, pero el Ejército de Israel no asesina", defendía la embajadora ante el silencio de la presentadora, antes de seguir ofreciendo más datos sobre las acciones militares de su país: "Lo que pasó con World Central Kitchen fue una tragedia que nació de un error... Estos errores y estas tragedias ocurren y no ha sido nada intencionado y esperamos que estas cosas no pasen más".

Genocidio o limpieza étnica

La presentadora, ante las palabras de la invitada, se vio obligada a matizar sus declaraciones: "Asesinatos indiscriminados y masivos contra una población civil desarmada se han constatado. Lo que está bajo investigación, y todo apunta que así va a ser confirmado, es que estemos hablando de un genocidio o de una limpieza étnica". Radian-Gordon se defendía entonces: "No estamos hablando de un genocidio. Creo que utilizar esta palabra es muy peligroso porque forma una opinión pública totalmente errónea, y estoy segura de que todo el mundo ya verá que lo que pasa en Gaza está muy lejos de ser cualquier un genocidio, limpieza étnica o cualquier palabra horrible que usted está utilizando".