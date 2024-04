Por Almudena M. Lizana |

El martes 2 de abril de 2024, 'La hora de La 1' anunciaba una entrevista con Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso. En ella, Marc Sala y Silvia Intxaurrondo le han lanzado cuestiones sobre Isabel Díaz Ayuso, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y las denuncias por fraude a las que debe hacer frente este último.

Concepción Cascajosa

Durante la conversación, Tellado sacó a relucir el nombramiento de Concepción Cascajosa como nueva presidenta interina de RTVE. "La calidad democrática de España está amenazada desde el propio Gobierno, quey sin ir más lejos lo vivíamos la semana pasada cuando ponía una nueva presidenta interina para Radiotelevisión Española,", pronunciaba Tellado, ante la atónita mirada de Sala e Intxaurrondo.

"Espero que ese nombramiento no empañe la credibilidad de los medios públicos en nuestro país. Hemos visto cómo se coloniza TVE, la agencia EFE, el Consejo de Estado, el CIS, todo... (...) En todas las empresas públicas hay militantes que llegan con el carné del PSOE entre los dientes. Es algo tremendamente grave", añadía. A raíz de esto, Marc Sala no dudó en rectificar las palabras de Tellado. "Quien propone el nombre de la actual presidenta y de todos siempre son los consejeros. Consejeros que nombraron los partidos políticos en su momento", señalaba el presentador, dejando claro que fueron los propios partidos políticos los que eligieron y acordaron quiénes formaban parte del Consejo de Administración de RTVE.

Tras insistir en el asunto, Silvia Intxaurrondo quiso leer el currículum de Concepción Cascajosa para demostrar que la presidenta interina de RTVE tiene suficientes méritos propios para ocupar el puesto. "El 9 de febrero de 2021, Cascajosa dijo en Sede Parlamentaria que era militante del Partido Socialista y, aún así, un mes después, la Comisión de Nombramiento del Senado, que contaba con representación del Partido Popular, dio su candidatura por idónea. Es más, el 24 de marzo de ese mismo año, el pleno del Senado la nombró miembro del Consejo de Administración de RTVE con más del 88% de los votos. Ella fue elegida prácticamente con el respaldo unánime del Partido Popular, ¿por qué han cambiado de opinión?", preguntaba la presentadora, dejando en evidencia la falacia que había pronunciado el portavoz del PP en el Congreso.

"Yo celebro que usted esté tan contenta porque Pedro Sánchez haya nombrado a esta señora presidente interina de RTVE, lo que le digo es que Sánchez no la ha nombrado por su extenso currículum, sino simplemente por su militancia política. Es un nombramiento político que se hace para controlar Televisión Española y si a usted le parece bien, allá usted", respondía Tellado, sin contestar a la cuestión de la periodista, que llegó a repetírsela incluso tres veces más, sin respuesta por parte de Miguel Tellado.

Sin responder

"No lo celebro, ni lo dejo de celebrar", decía Intxaurrondo, respondiendo con una sonrisa. "Me ha parecido que disfrutaba leyendo el currículum de la socialista Cascajosa, pero usted sabe que no la ha nombrado por su currículum", insistía el del Partido Popular, mientras la presentadora volvía a reformular la pregunta que volvía a evadir el portavoz. "El Partido Popular, sabiendo que había dicho que era militante socialista, ¿por qué la votaron en masa? ¿Por qué dijeron que era idónea y apoyaron su nombramiento? Yo hablo del Senado", volvía a exponer la presentadora, explicando de nuevo que el proceso que se llevó para elegir al Consejo de Administración de RTVE.