Simon Cowell, hospitalizado y operado de la espalda tras sufrir un accidente de bicicleta

Simon Cowell ha vivido uno de los momentos más duros de su vida al sufrir un accidente de bicicleta en California. Actualmente ya se está recuperando de las lesiones, pero ha tenido que ser operado de la espalda en una cirugía que duró cinco horas y se llevó a cabo durante la noche del sábado 8 de agosto. Según recoge Variety sobre una fuente de People, tuvieron que insertarle una barra de hierro en la espalda y "las lesiones son graves, pero también le han dicho que tuvo suerte".

Simon Cowell

"Simon se cayó de su bicicleta el sábado por la tarde mientras probaba su nueva bicicleta eléctrica en el patio de su casa en Malibú con su familia", cuenta el citado medio. Al ocurrir este accidente, "se lastimó la espalda y lo llevaron al hospital. Lo está haciendo bien, está bajo observación y está en las mejores manos posibles", añaden las fuentes.

El representante de Simon Cowell ha preferido no pronunciarse respecto a su continuidad en la actual edición de 'America's Got Talent' por cómo pueda afectar estado a la producción del formato. El 26 de mayo se estrenó esta decimoquinta temporada, la cual ya ha arrancado sus emisiones en directo y que, por ahora, no contará con Cowell en las entregas del martes 11 y miércoles 12 de agosto.

Detrás de la marca 'Got Talent'

El nombre de Simon Cowell suena en todo el mundo bajo la marca de 'Got Talent'. El empresario de la música y la televisión es el creador de 'America's Got Talent', formato de NBC del que también es juez. Fue en la década de los 2000 en la que se hizo muy popular en Estados Unidos como juez de 'American Idol' y también ha formado parte del equipo de 'The X Factor (US)'.