Así es 'Sin huellas', el thriller lleno de humor de Amazon que "recuerda a los hermanos Coen"

'Sin huellas' es una de las ficciones que prepara Amazon Prime Video y que cuenta con Carolina Yuste y Camila Sodi como protagonistas. Las dos actrices se ponen en la piel de Desi y Cata, dos limpiadoras que encuentran un cadáver bajo la cama tras haber limpiado una mansión. Sumidas en el terror de que las acusen de asesinato, escapan y son perseguidas por la policía, unos sicarios y la familia del muerto. Para conocer algunos detalles sobre esta propuesta, nos desplazamos a una de las jornadas de rodaje en Alicante, donde pudimos hablar con los creadores y los directores.

Si hay algo que caracteriza a 'Sin huellas' es su mezcla de géneros. Samantha López, una de las directoras, asegura que es algo que viene desde guion, y Eneko Serra, el otro director, recuerda que al leer los guiones "lo primero en lo que pensé fue en los hermanos Coen con un thriller lleno de humor derivado de los personajes más que de las situaciones". Esta producción podría calificarse como una paella western, algo que no solo viene dado por el tono, sino también por el tratamiento. "El código de la serie remite en varios momentos al western, con los planos, el tipo de profundidad... El western sobrevuela la narrativa de todos los episodios, siempre hay duelos dialécticos e interpretativos", explica Serra.

Eneko Serra con parte del equipo de 'Sin huellas'

Sin embargo, esta mezcla de géneros es algo que choca con la concepción española de la ficción. "Parece que si vamos a la comedia, solo hacemos comedia, y si vamos al thriller, solo al thriller. Es una cuestión de que no nos hemos metido a hacerlo y lo guay es que haciéndolo vemos que sí se puede", analiza el director. En esta ocasión, el humor está muy patente, pero se mezcla con terror y con thriller, potenciando esta amalgama de géneros que aseguran que le viene tan bien. "El humor le da verdad a esto, tenemos mucha sensación de alivio de luto todo el tiempo y queríamos hacer también una serie divertida", confirma Carlos de Pando, uno de los creadores. "Cuando te pasa algo horrible, por supuesto te asustas, por supuesto lloras, por supuesto tienes miedo y, a los diez minutos, alguien hace un chiste, es inevitable", confirma Sara Antuña, también creadora.

"El humor no nos quita nada de verdad al conflicto", asegura él, y es que 'Sin huellas' busca encontrar una balanza entre todos los géneros. Sin embargo, con este uso tan propio del humor, ¿puede tener cabida fuera de España? "'Sin huellas' ambiciona a llegar a todo el mundo, que todo el mundo se identifique y pueda ser Desi o Cata", afirma López. María José Rodríguez, CEO de Amazon España, está de acuerdo con ello, ya que "aunque sea un humor muy de aquí, es una historia cargada de emociones universales". "El tono es muy de aquí, pero los conflictos son muy universales, no hay nadie que se pueda perder en las traducciones. Para la trama, el tono y los personajes hemos ido a la universalidad", explica de Pando.

Representando la diversidad desde la realidad

Otro de los factores clave de 'Sin huellas' es la diversidad que representa. Tenemos a una mujer gitana y a otra inmigrante, sumado a que ambas son kellys. Sin embargo, no buscan reivindicar con este proyecto. "Lo hemos trabajado desde la realidad y lo que nos ha pasado. Somos unos privilegiados, pero venimos de estos sitios donde hemos visto estas cosas", cuenta Samantha López, quien es una mujer mexicana como el personaje de Camila Sodi. Tal y como apunta Carlos De Pando, "la razón de que Cata y Desi sean gitana y mexicana se debe a que nos apetecía contar un mundo que es el de dos jóvenes con problemas que tienen que ver con su identidad y con una precarización de trabajo y la clase baja y que las une, por encima de cualquier otra cosa, ese reconocimiento de los problemas".

Samantha López en una jornada de rodaje de 'Sin huellas'

"Nos apetecía mucho contar esa lucha de clases entre la clase alta y la clase baja y la gente que abajo tiene que comerse los problemas y los marrones de la gente de arriba", confirma el creador. Su compañera de trabajo explica que han hablado con personas de la comunidad gitana, además de que uno de los guionistas es gitano, para evitar todos los clichés. Prueba de ello es cómo aquí el personaje de Yuste no se dedica ni a ser una artista ni a vender droga: "Delincuentes no iba a haber porque nuestra chica es la buena, además, pero artistas tampoco, o sea, aquí no hay nadie que se dedique al flamenco, ni al mercadillo, ni a vender droga, ni a nada que salga en 'Los Gipsy Kings".

Y hablando de los personajes, tanto los creadores como los directores se deshacían en elogios con el trabajo realizado por las protagonistas. "Entre ellas habían generado esta química y amistad que se ve en Cata y Desi, pero también como Carolina y Camila", explica Samantha López. "Tenían muy claro quién era el personaje y generaron un personaje tremendo con respecto a los guiones". Además, la directora defiende que no se empodera a sus personajes de una forma artificial. "Ellas están empoderadas porque son así desde el principio. Dan todo el poder porque son parte de esto, no estamos tratando de empoderarlas en el western, ya son poderosas desde el principio".

El trabajo detrás de cámaras

En lo que respecta al trabajo detrás de la pantalla, Eneko Serra y Samantha López cuentan que sigue siendo necesario contar con varios directores para realizar una serie. "Hay un director que abre la serie, que es Paco Caballero, y marca con el primer episodio el tono y el lenguaje", comenta él, quien aclara que entre todos han llegado a un punto común de qué tono querían marcar para 'Sin huellas'. "Tiene que haber alguien dirigiendo para que tú vayas a localizar y cuando estés montando el otro empiece a rodar. Es una manera de trabajo en equipo. Si un director fuera el de los 8 episodios, no habría entrado en montaje todavía ni habría visto nada". Además, López puntualiza la diversidad que esto aporta: "Hay tanto contenido y visiones que ahora es muy bonito tener un chico, una chica, un mexicano, un español... Las series son para todo el mundo, eso le aporta que podamos vender algo más amplio y abierto con muchos ojos".

Carolina Yuste y Camila Sodi en 'Sin huellas'

Ellos también tuvieron palabras para los creadores, de quienes resaltaron lo "facilísimo" que es trabajar con ellos y cómo "cuando hay que salir de un apuro, son rapidísimos". "Son como uno, llevan mucho tiempo trabajando juntos y están tan complementados que es facilísimo trabajar con ellos". Además, aseguran que la figura del showrunner es muy necesaria, pues les ha salvado de varios problemas durante el rodaje.

Y como si fuera otro protagonista más, el telón de fondo es Alicante. En los últimos años, la ficción ha navegado en diferentes localizaciones que la permitieran salir de los platós y de paisajes más vistos. "Grabamos todo en las mismas localizaciones y es algo que como espectador no puedo. La realidad alicantina te da un entorno y contexto completamente diferentes", defiende Eneko Serra. Carlos de Pando explica que Gabi Otxoa y Héctor Beltrán, los guionistas que tuvieron la idea original, son de la zona y, por tanto, conocen bien el entorno: "Esto tiene una identidad y un color único, no solo en lo formal, sino también en el contenido". En suma, coincide en que sentía la necesidad de salir de Madrid después de tantos años escribiendo y rodando en la capital: "Hemos visto localizaciones brutales y creo que le da a la serie un peso y una identidad visual que es única". Por su parte, María José Rodríguez confirma que "una obsesión en Amazon" es "enseñar la diversidad de nuestro país".

En cuanto a si tienen en mente una segunda temporada, no lo descartan, ya que están a la espera de ver cómo funciona la primera tras estrenarse. No obstante, la CEO de Amazon Prime Video España asegura que "todo lo que arrancamos, lo hacemos con idea de que tenga continuidad". Además, su creador tranquiliza al afirmar que 'Sin huellas' se ha concebido para no "dejar puertas abiertas sin tener la sensación de que no estamos completando la historia que queremos contar".