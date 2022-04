Carolina Yuste y Camila Sodi ('Sin huellas'): "Estas señoras tienen mucho coño para dejarse machacar"

Uno de los proyectos que planean sobre Amazon Prime Video es 'Sin huellas', la ficción protagonizada por Carolina Yuste y Camila Sodi en donde dan vida a Cata y Desi, respectivamente, dos mujeres de la limpieza que se ven envueltas en un crimen que no han cometido. Con la concepción de que la policía no las va a creer, deciden huir, dando el pistoletazo de salida a este road movie. FormulaTV acudió el pasado febrero a una jornada de rodaje, donde pudimos hablar con las actrices para que nos contaran cómo estaban viviendo los últimos días de grabación.

Carolina Yuste y Camila Sodi graban una escena de 'Sin huellas' en un coche

¿Cómo recordáis cuando os llegó la propuesta y el proyecto? ¿Qué fue lo primero que pensasteis?

Camila: España. Me voy a ir a vivir a España. Tenía muchas ganas de venirme a España, entonces me emocioné mucho cuando el proyecto me encontró y me emocioné más cuando vi que era con Carolina.

Carolina: A mí lo que me pasó es que cuando te llega el guion de una película, es una hora y media, ya sabes que lo vas a hacer en dos meses... Y las series son más complejas porque tienes que rodar 8 capítulos, 45 minutos y ya otras veces me ha pasado que me han ofrecido otros proyectos de serie. Hablando con el equipo creativo, el viaje que querían hacer con estos dos personajes me interesó, la historia que querían contar, el alma humana de Carlos de Pando y Sara Antuña, Camila Sodi me enamoró... Entonces fue: "aquí voy, con vosotres, donde queráis".

Es muy raro ver en las series a las chicas sin un poquito de maquillaje. No es una mirada masculina hacia los personajes

¿Cómo habéis preparado el papel?

Carolina: Mis personajes siempre los crea mi compañera. Tú lees el guion, haces tu análisis y hablas con el director, la directora y el equipo creativo, pero luego al ponerte delante de tu compi, depende de lo que ella me dé, yo reacciono.

Camila: Carol y yo coincidimos como actrices en que nos gusta mucho la verdad. Trabajar a partir de la verdad absoluta nos ha dado mucho juego, nos da oportunidad de reírnos. Podemos estar en un momento en un drama absoluto y, un segundo después, descojonadas de risa. Hay mucho lugar para jugar y creo que eso nos ha unido muchísimo en lo profesional y en lo personal. Hablábamos hace poco de que no traemos maquillaje y esta es la primera vez que representamos a dos mujeres absolutamente reales mostrándose reales. Es muy raro ver en las series a las chicas sin un poquito de maquillaje. No es una mirada masculina hacia los personajes, sino que son totalmente humanas, desnudas.

Carolina: Cuando tuve las primeras reuniones con el equipo, para mí fue muy importante esta cosa que nos puede dar susto a nosotras, que normalmente estamos representadas desde un imaginario. Siempre los personajes femeninos protagónicos o no protagónicos están sexualizados o desde ese punto de vista. Si tú quieres contar una historia de dos chavalas de la limpieza de clase trabajadora absoluta, que se ven metidas en un marrón y que no están en ese mundo, no las pongas en ese lugar, no me la construyas ya físicamente con un vestuario y un look cuando no es. Eso también es poderoso en la serie, ya que gracias a cómo vamos vestidas, a la hora de actuar es desde ese lugar.

¿Pero propusisteis vosotras el hecho de ir sin maquillaje?

Camila: Todo ha sido un trabajo en equipo de llegar a estos personajes a lo que todos visualizamos. Por suerte, el equipo creativo y nosotras hemos estado en sintonía al respecto.

¿Cómo os sentís al representar a un colectivo como las mujeres de la limpieza?

Camila: Bueno, y yo a los migrantes también, que vienen a trabajar y buscarse una mejor vida.

Carolina: Y las gitanas... Es complejo porque yo no quiero colocarme la bandera de que Desi y Cata representan en esta ficción a todo un colectivo. Como estamos viendo que está pasando con el sindicato de las kellys en Barcelona o aquí en Benidorm, se están moviendo muchas cosas que no aparecen en esta ficción, pero sí que es verdad...

Camila: ...que hablar de las minorías hace falta.

Carolina: Exacto. Y sobre todo hablar de mujeres, de minorías, con trabajos precarios y minorizados. A mí son tipos de proyectos que me interesan muchísimo.

Carolina Yuste y Camila Sodi en la grabación de 'Sin huellas'

¿Hay algo de social en la historia?

Carolina: Absolutamente.

Camila: Siempre desde el entendido de que es un thriller comedia y que no estamos ahondando en ningún tema específico ni abanderando nada en especial, pero hay un subtono de que que les pase esto a ellas dos es distinto de que les pase a otras dos con dinero, pijas o en otro contexto. Entonces es muy interesante cómo se habla de la gente más vulnerable y cómo están en el peor lugar la mayoría de las veces y hay que cuidar.

Carolina: Precisamente tienen que escapar porque son ellas.

Camila: Porque si no llegas a la policía y les dices: "no fui yo". Y te creen. Pero si llega una inmigrante sin papeles y una gitana, lo primero que piensas es que esto no va a acabar bien. Es justo el motor de la serie que sean ellas dos.

No quiero colocarme la bandera de que Desi y Cata representan en esta ficción a todo un colectivo

Esto no es algo que le pudiera pasar a cualquiera, sino que pasa por quiénes son.

Camila: Te podría pasar, pero lo resolverías diferente.

¿Qué tienen vuestros personajes de único y cómo se complementan entre sí?

Camila: Desi tiene muchísima fuerza y es muy único el fuego que tiene dentro de sí.

Carolina: Cata es un corazón con patas y también eso es fuerza en ella. Ahí se complementan.

Camila: Ese es el balance de las fuerzas.

¿Cómo estáis viviendo a nivel personal este trabajo?

Camila: Hay días y días porque las series son muy largas. Llevamos 87 días de rodaje, entonces hay días donde llegas y tienes mucho brío y ganas y otros estás arrastrada...

Carolina: ¡Quiero irme a la cama! (risas)

Camila: Hay de todo, como todos los humanos.

Carolina: También las primeras semanas con unos pocos nervios, quién es esta persona, quién es el personaje... Empiezas a rodar y no la tienes muy pillada, cómo habla... Pero ahora ya, después de 87 días, llegas, te tomas tu café y a rodar.

Camila: Y te pones la ropa y ya sabes cómo se habla, cómo se mueve y todo.

Camila, ¿crees que la ficción española es buen lugar para trabajar?

Camila: Es buen lugar. Ahora creo que es un muy buen momento para los creativos en España. Se está abriendo una puerta muy interesante para que germinen proyectos muy interesantes en Madrid, Barcelona... Lo siento muy efervescente ahora y eso me llama mucho la atención.

Carolina Yuste y Camila Sodi rodando 'Sin huellas'

¿Más que en México?

Camila: Yo llevo efervesciendo ahí un rato y un brinquito a otras aguas siempre viene bien.

Nos han comentado que, además de la crítica social, hay mucho humor. ¿Cómo lo habéis introducido vosotras?

Carolina: Al final eso tiene que ver sobre todo por cómo está escrito. El humor está en la situación.

Camila: No, disculpa, tu cara... (risas) Las caras son el humor completo.

Carolina: Sí, pero la situación es lo que da eso. Primero está la situación y luego te adentras. Desde qué lugar te colocas en esta ficción a interpretar. Ahí viajamos por muchos sitios. Hemos pasado de secuencias muy íntimas y emocionales a subirle el volumen.

Camila: He sentido que hemos hecho los hermanos Marx.

Carolina: Absolutamente. Esperemos que funcione.

Todo el mundo quiere que, si hay segunda temporada, sea porque tiene sentido

¿Creéis que los personajes dan para una segunda temporada y estaríais dispuestas a seguir o que con una temporada queda redonda?

Carolina: Es una serie que se concibe con idea de cerrarla en una primera temporada. Siempre quieres que funcione, que vaya bien y que tenga más viaje, pero, para que eso suceda, tienes que encontrar la esencia de que suceda, no querer hacerla única y exclusivamente para seguir, para mí eso no tiene sentido. Con estas dos personas puedes hacer 80 películas y series con sus vidas, sus familias... Son personajes que pueden viajar.

Camila: Pero eso es algo que te lo pide cuando la ves. Cuando estamos rodando, la perspectiva es otra. Es como cuando tienes un problema emocional y tu amigo te da un consejo y tú no lo puedes ver. En cuanto nos sentemos a ver la serie, como público primero, y antes que nada, nos lo tiene que pedir. Si sucede eso, hablamos.

Eso quiere decir que si la historia de una posible segunda temporada no aporta o tiene sentido, no os meteríais en el proyecto.

Carolina: Pero nadie del equipo. Todo el mundo quiere que, si esto sigue, sea porque tiene sentido.

Camila: O que nos den una bolsa de dinero como la que se encuentran en la ficción (risas).

¿De qué diríais que habla la serie más allá de la pura historia?

Carolina: Es una historia de dos mujeres ordinarias metidas en una situación extraordinaria. Partiendo de ello, 'Sin huellas' es una serie de dos mujeres invisibilizadas a las que van a querer machacar. Y tienen mucho coño estas dos señoras y no lo van a dejar.

¿Hay lucha de sexos?

Carolina: Hay lucha de clases. Tiene que ver con las clases en este caso.

Camila: Y con los estigmas sociales.