Sofía Cristo, harta del tema de su hermano Ángel Cristo en 'Espejo público': "Prefiero no trabajar en la tele"

'Espejo público' lleva unos meses aprovechando contar con Sofía Cristo entre sus filas como colaboradora para tener declaraciones e información de primera mano sobre la trama de Ángel Cristo. Sin embargo, la DJ ya está harta del tema y ha roto a llorar: "Yo me he sentado en platós, pero yo nunca he hablado mal de mi hermano y nunca he hablado mal de mi madre. Yo me he sentado a defenderla de mi padre que la maltrataba. He hablado de mi vida, de mis adicciones".

Cristo ha asegurado en el programa conducido por Susanna Griso que, aunque lo hubiese mencionado alguna vez para defender a Bárbara Rey . "", ha sentenciado frente a Gema López afirmando que prefiere hacer una "tele sana".

"A mí se me daría mucho mejor comentar actualidad, porque soy lo suficientemente inteligente, y no comentar corazón", aseguraba entre lágrimas añadiendo que esa era la razón de que se hubiese retirado de los realities. Cristo ha suplicado a su compañeros que no le vuelvan a hacer hablar de su hermano: "Os pido por favor que cuando toque esto que lo comenten otros compañeros, yo ya he llegado a mi límite. Yo estoy de gira, tengo mucho trabajo y quiero estar centrada en mi vida, con las cosas positivas".

Un último mensaje a su hermano

Cristo no ha querido perder la oportunidad de zanjar el tema con un último mensaje a Ángel Cristo: "Que vendan todo, como si se quieren hacer una boda zulú, una boda en Bali, una boda a donde quieran, pero que hablen de ellos". También ha comentado lo duro que es para ella y su madre no poder ver a su sobrina. "Esto es un puto machaque psicológico que no se merece mi madre, mi madre algún día se morirá", ha sentenciado Cristo.