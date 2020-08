Así será "Somos La Resistencia: 'La Casa de Papel' En Concierto", interpretando los temas de la banda sonora

'La Casa de Papel' también se escucha y por eso el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ), ha preparado, dentro de su programación, el concierto de la serie. La decimocuarta edición, que se celebrará del 18 al 27 de septiembre, interpretará en estreno mundial y adaptada a formato sinfónico la banda sonora de la exitosa ficción. Además, este evento contará con la presencia de cuatro personas imprescindibles para que este evento pueda ser posible.

Cartel del festival con 'La Casa de Papel'

Álex Pina, creador de la serie; Manel Santisteban e Iván Martínez Lacámara, compositores de la banda sonora; y Cecilia Krull, intérprete de la canción "My Life Is Going On", que el tema de la cabecera de la serie, volarán hasta la isla canaria a finales del mes de septiembre para participar en este evento tan especial, dentro de la programación del festival.

"Somos La Resistencia: 'La Casa de Papel' En Concierto" tendrá dos funciones previstas para los días 25 y 26 de septiembre en el Auditorio de Tenerife, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección artística y musical del reconocido compositor y director de orquesta Diego Navarro, quien además es el director de Fimucité.

Se acerca el final de la serie

El rodaje de la parte 5 de 'La Casa de Papel', que pondrá punto y final a la serie de Netflix, ya ha dado comienzo incluyendo en su reparto a Miguel Ángel Silvestre y Patrick Criado. Sobre sus personajes y la trama principal de la temporada no se han desvelado nada, pero Álex Rodrigo, director de la serie, ha prometido "intentar cerrar la serie por todo lo alto, a la altura de lo que los fans imaginan, desean y sueñan".