'La Casa de Papel': Primeras y reveladoras imágenes del rodaje de la quinta y última temporada

El rodaje de la quinta temporada de 'La Casa de Papel' ha arrancado ya. Álex Pina y todo su equipo han empezado ya a grabar los diez últimos episodios de la exitosa ficción de Netflix con los que la historia concluirá de una vez por todas. Para ello, estos se han desplazado a la ciudad de Copenhague, en Dinamarca y como era previsible, se han convertido en los protagonistas del foco mediático del lugar. No han sido pocos los fans que se han acercado a las localizaciones en las que estos han rodado; lo han hecho junto a paparazzis que también han podido captar instantáneas de lo que está por venir en la serie de Vancouver Media,.

Patrick Criado en 'La Casa de Papel'

En Copenhague se han rodado escenas protagonizadas por Berlín (Pedro Alonso), Tatiana (Diana Gómez) y Marsella (Luka Peros); lo que parece entonces indicar que nos encontramos ante nuevos flashbacks del icónico personaje junto a su mujer y al atracador. Al igual que vimos en la tercera y cuarta parte de 'La Casa de Papel', ha habido un gran número de escenas protagonizadas por Berlín en las que hemos descubierto cómo fue su vida antes del atracó a la Casa de Moneda y Timbre en el que terminó perdiendo la vida, algo que parece que se repetirá en esta quinta.

La sorpresa es que junto a ellos se encuentra el actor Patrick Criado. El conocido intérprete es uno de los fichajes estrella de esta temporada junto a Miguel Ángel Silvestre. Tras ver imágenes y vídeos del rodaje de la ficción es evidente que su personaje tiene un importante vínculo con Berlín y Tatiana ya que todas las secuencias que este ha rodado en Dinamarca ha sido junto a ambos. ¿Podría interpretar a un posible hijo de ambos? ¿O podría ser simplemente un amigo de la pareja? ¿Llegaremos entonces a ver al personaje de Criado dentro del Banco de España o solo estará en flashbacks? Está claro que cualquier opción es posible pero lo que sí está claro es que habría un vínculo directo entre ambos.

Una temporada "más épica"

Por ahora no se han filtrado más imágenes del rodaje de esta tanda final que el propio Álex Pina ha definido como "la más épica de todas las que hemos rodado". El showrunner del proyecto en español más importante de la historia de Netflix ha avanzado que nos encontramos ante la tanda de episodios "más extrema y salvaje" en la que viviremos una auténtica guerra entre sus personajes. Entre ellos encontraremos al que interprete Miguel Ángel Silvestre, uno de los fichajes estrella de la nueva tanda. De su personaje no tenemos apenas detalles aunque no sorprendería que sea el nuevo enemigo de El Porfesor. "Siempre procuramos que nuestros oponentes sean carismáticos e inteligentes (...) buscamos personajes cuya inteligencia pueda medirse contra la de El Profesor", afirmó el productor ejecutivo del proyecto a EW.

Imágenes del rodaje de la quinta temporada

