Un día después del acalorado debate entre Sonia Ferrer y Amor Romeira sobre el colectivo trans, del que se hicieron virales algunas declaraciones tránsfobas de la primera y las réplicas de la segunda, Ferrer volvía a su puesto en 'En boca de todos' el martes 23 de abril. La colaboradora y su equipo expusieron entonces algunos de los mensajes con insultos y descalificaciones que había recibido en redes, antes de que Ferrer se defendiera ante la audiencia.

'En boca de todos' expone algunos comentarios que recibió Sonia Ferrer tras su debate con Amor Romeira

Nacho Abad recalcó de su compañera que había ejercido "su libertad de opinión y expresión" ante Romeira. La colaboradora desveló que ya había denunciado algunos de los mensajes, para después recordar el origen de su cara a cara con Romeira, en otro debate en el que "le pregunto qué es para ella ser mujer. Esa pregunta hizo que, supuestamente, Amor sufriera muchísima transfobia"., añadió la periodista.

Ferrer recordó que, ya en el debate con Romeira, surgió "el tema de los menores": "Ahora que tenemos información, que han salido una serie de informes de una pediatra, se ha llegado a la conclusión que los bloqueadores de pubertad son tremendamente dañinos, irreversibles y que, por supuesto, a los menores hay que hacerles un acompañamiento y asegurarse de cuál es su situación psicológica antes de darles ningún tratamiento". No obstante, la periodista omitía así una vez más que la Ley Trans, precisamente, permite evitar dichos tratamientos y facilita que tanto menores como adultos trans puedan asumir su identidad sin someterse a ellos.

"No soy una excepción"

"De repente, digo eso y la que me ha caído es...", se quejó la colaboradora, quien lo compartió en sus redes "para que la gente sepa que el odio no solo va en un sentido". Además, Ferrer afirmó que "no todo el mundo tiene la oportunidad de debatir estos asuntos en televisión, pero mucha gente tiene la misma opinión que yo, no soy una excepción". El programa contó entonces con la intervención de un abogado que llegó a definir la situación de la periodista de "delito de odio" e incluso comentó de Ferrer que "me parece una mujer-mujer, sin calificativos de cis, ni pi, ni mic".

Asimismo, para hablar del odio en redes, el equipo también conectó con Lucía Etxebarria, quien llegó a soltar que "defender a la infancia ahora es ser tránsfoba". "Creo que me enfrenté con muchísimo cariño y respeto a Amor Romeira, y no contesté a las múltiples acusaciones y ataques personales, pudiendo hacerlo", concluyó Ferrer. La colaboradora evitó así una de sus declaraciones más viralizadas y criticadas, en las que describía las operaciones de cambio de sexo de "mutilaciones". "Mi amor, tú te has aumentado el pecho y nadie te dice que te has hecho un desgarro muscular", replicó Romeira, ante esa doble vara de medir por la que muchos aplaudieron a la canaria, como ella misma compartía en sus redes.