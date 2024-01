Por Daniel Parra |

Mediaset ha seguido hasta ahora muy de cerca el caso de Paqui, la mujer cuya hija, Natalia, ha okupado su casa. El pasado lunes 15 de enero, 'En boca de todos' fue testigo en directo del momento en el que la empresa de desokupación contratada por Paqui intentó negociar con Natalia. "Me quedo con tu nieto y hoy me mato", gritaba la hija a su madre mientras intentaba que pasara al interior de la vivienda. "Yo le cedí la casa a mi hija y a su bebé, pero ella se hizo la dueña, haciendo cosas ilícitas y alquilando mi casa", aseguró Paqui al programa, e insistió en que su hija es muy agresiva y en que le han quitado la custodia de su hijo.

Paqui en 'En boca de todos'

Tras el traumático episodio, Natalia ingresó por su propio pie en el hospital, pero lo terminó abandonando y regresó a la casa. En la mañana del martes 16 de enero, 'En boca de todos' volvió a dar cobertura al caso y vivió un momento muy tenso en directo. Tras otra fuerte discusión entre madre e hija, y, el equipo del programa ha llamado a la Guardia Civil y a una ambulancia, a la que ha terminado entrando Natalia. Tras esto,

Atendida en un primer momento por el hombre de la empresa de desokupación que la acompañaba, el reportero del programa ha intentado pedir ayuda a la ambulancia que se encontraba detrás de la escena, sin demasiado éxito. "A ver si los sanitarios van corriendo, por favor", ha comentado un impactado Nacho Abad, que ha pedido a Silva que busque ayuda. El reportero también ha llamado a los agentes de policía que se encontraban cerca de la escena y la conexión en directo ha terminado cuando se comenzaba a socorrer a la mujer por el ataque de ansiedad que ha sufrido.

"O me mata a mí o se va a matar ella"

Después, ese mismo martes 16 de enero, Paqui acudió al plató de 'TardeAR' para hablar en persona con Ana Rosa Quintana. La mujer relató que su hija antes "no era así", pero las malas compañías y "las sustancias hacen daño". Paqui, entre lágrimas, pidió que un médico o un juez la analice y que la ingrese: "O me mata a mí, o se va a matar ella, yo ya no puedo". "¿Tengo que esperar a que me mate, me apuñale?", se preguntaba, afirmando que ha denunciado a su hija "muchas veces".