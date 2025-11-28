Por Redacción |

Después de La Oreja de Van Gogh o Andy y Lucas, ahora son Sonia y Selena las protagonistas del último culebrón de la industria musical. La ruptura entre Sonia Madoc y Selena Leo sigue generando tramas que no dejan de sucederse. Tras semanas de desacuerdos y tensiones sobre la dirección del dúo, ambas artistas separan de nuevo sus caminos. El quiebre llegó con la decisión de Madoc de retomar su carrera como solista y poner fin a su relación profesional, argumentando incumplimientos contractuales por parte de sus representantes.

Sonia y Selena rompen el dúo por tercera vez en su historia

Pero la historia no acaba ahí. Este mismo jueves, Selena Leo registró oficialmente la marca Sonia y Selena, excluyendo a su excompañera del proceso. Este movimiento se produce minutos después de que la agencia Locament Talent, representante de ambas artistas, recibiera el burofax que formalizaba la ruptura del dúo por parte de Sonia Madoc. Si la solicitud de Selena Leo es aprobada, será ella quien obtenga el derecho exclusivo de utilizar el nombre Sonia y Selena, lo que le permitiría continuar con el proyecto, ya sea en solitario o junto a otra vocalista.

Así ha recibido la noticia

FormulaTV se ha puesto en contacto con Sonia Madoc para conocer su opinión sobre esta decisión de su excompañera: "Mi abogada, Cynthia Ruiz, y yo enviamos un burofax con el fin de alcanzar una resolución amistosa, en el que solicitamos la terminación del contrato debido al incumplimiento por falta de trabajo. Pedimos, además, que se dejen de utilizar mis imágenes en redes sociales y en la web, para dar por concluido el dúo. Este comportamiento demuestra claramente un acto de mala fe".

Sonia Madoc y Selena Leo durante su actuación en el Benidorm Fest 2025

A pesar de los intentos por resolver la situación de forma pacífica, Madoc asegura que su excompañera ha optado por otro camino. "Mi abogada y yo pudimos habernos adelantado en registrarlo, pero", comenta Madoc. "Sin embargo, me han dejado en una posición incómoda públicamente, y ella, con este acto,. Yo no respondí de la misma manera porque siempre he procurado actuar con dignidad y como una persona íntegra", añade.

Por último, Madoc no duda en valorar el comportamiento de Selena durante la promoción de su último single, 'Diva Neón'. "Su actitud de total negación ha sido, para mí, bastante ridícula, y las trampas que me ha tendido con periodistas no hacen más que confirmar esto", asegura la cantante. A pesar de los conflictos, Sonia Madoc se mantiene firme: "Me voy con la cabeza en alto", concluye, reafirmando su lealtad profesional y su compromiso de actuar siempre con honestidad, respaldada por su abogada en este proceso legal.