Sonsoles Ónega ceba la visita del "personaje del verano" en su vuelta a 'Y ahora, Sonsoles'

Por Joan Centelles Martínez |

Sonsoles Ónega volverá a ponerse al frente de 'Y ahora, Sonsoles' a partir del lunes 26 de agosto para dar comienzo a la nueva temporada del programa vespertino en Antena 3. A pocos días de volver de sus vacaciones, la presentadora titular ha querido adelantar su vuelta al trabajo y conectar en directo para hacer un importante anuncio sobre el arranque de la temporada.

Pepa Romero y Sonsoles Ónega en 'YAS Verano'

Pepa Romero, que se ha encargado de conducir el espacio durante estas semanas en la versión 'YAS Verano',. La presentadora titular empezaba contando que han sido unas vacaciones "estupendas", pero que ya tiene ganas de volver. Además, tal y como recordó ilusionada,

"Que nadie se despiste (...) Nos han regalado una nueva hora en las tardes de Antena 3. Tenemos que llenarla de nuevos contenidos, experimentar cosas nuevas, volver a encontrarnos...", expresaba. Además de este importante cambio, Romero le pidió a Ónega que desvelara algún detalle más del arranque de la temporada. En ese momento, la presentadora titular cebaba: "El lunes estará en plató el personaje del verano. Va estar con nosotros para hablar de todo, de lo que le han preguntado, de lo que no, de los asuntos pendientes...".

Agradecida con su equipo

Tras anunciar la visita de este importante invitado, del que prefirió no desvelar todavía su identidad, la presentadora se despidió del espacio no sin antes agradecer la labor que ha desempeñado su sustituta y el resto del equipo a lo largo de estas semanas. "Solo una cosa, gracias Pepa Romero y gracias equipo. Habéis hecho un verano excelente. Me rindo ante todos vosotros", les dedicó a sus compañeros. "Nos vemos el lunes a las 17:00", volvía a recordar ilusionada al terminar la conexión.