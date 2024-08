Por Joan Centelles Martínez |

'Y ahora, Sonsoles' no arrancó el programa del miércoles 31 como nos tienen acostumbrados. Pepa Romero, que está sustituyendo a Sonsoles Ónega durante estas semanas, comenzaba la tarde subida en un vehículo aparcado fuera del plató que marcaba en su interior una temperatura de 47,2 grados. La tercera ola de calor también había llegado al plató del espacio de Antena 3 y desde el programa quisieron proteger a su audiencia con consejos contra las altas temperaturas, dado que en los próximos días se produce la operación salida. Sin embargo, lo que no imaginaba Romero es que tanta exposición al sol casi le cuesta la salud.

Pepa Romero en 'Y ahora, Sonsoles'

"31 de julio. Operación salida y nueva ola de calor: una combinación completamente explosiva.", empezó diciendo la presentadora dentro del coche. Ya desde fuera, la presentadora y el divulgador Luis Quevedo mostraron a los telespectadores los peligros a la hora de realizar un largo trayecto en coche, comprobando la temperatura que tenían las diferentes partes del vehículo. "", se quejaba ella. "", le explicó Quevedo.

Continuaron explicando soluciones para bajar la temperatura. Sin embargo, lo siguieron haciendo expuestos bajo el sol, por lo que Romero ya empezaba a notar el exceso de calor. "El último y vamos a ver el calor que hay", le pedía con prisas a su compañero. Por fin, terminó la demostración fuera de las instalaciones, y la presentadora dio paso a un vídeo mientras entraba rápidamente en el plató. Sin embargo, al volver al set, ante el casi golpe de calor que estaba sufriendo la presentadora, una mujer del público decidió tenderle amablemente un abanico.

"¿A quién se le ha ocurrido?"

"Qué encantadora es esta persona del público", le agradeció a la señora. Romero por fin pudo abanicarse y recomponerse para continuar el programa. "¿Tú te crees que me tienen metida dentro de un coche a 50º C?", le expresaba a su compañera Mercedes Martín mientras le daba paso para informar sobre la meteorología. "Has pasado calor, eh. Yo te veía y pensaba 'Madre mía, ¿A quién se le ha ocurrido?'", le decía Martín. "A ese señor, Javier Silvestre, que me tiene manía", le contestó entre risas Romero mientras señalaba al director del programa.