'TardeAR' y 'Y ahora, Sonsoles' recrudecen su guerra con el robo de un invitado

Por Joan Centelles Martínez |

'Y ahora, Sonsoles' no vivió en la tarde del 29 de julio su mejor programa. El espacio conducido por Pepa Romero durante estas vacaciones, en sustitución de Sonsoles Ónega, tuvo algún que otro percance durante el transcurso de este último programa, perdiendo a dos testimonios clave en los asuntos programados en su escaleta.

Pepa Romero en 'Y ahora, Sonsoles'

Uno de los primeros asuntos que trató el programa durante la tarde fue el caso de Teresa,. Tras expresarse la afectada, el programa le proponía a la otra parte, Pepe Santillana, hacer lo mismo. "", saludó la presentadora, a lo que nadie respondió. Por problemas técnicos, la conexión no pudo realizarse y Santillana no pudo intervenir. "", expresaba la presentadora.

Lo que no esperaba Romero es que, momentos más tarde, al cambiar de asunto, la tarde tampoco iba a estar con ellos. Esta vez se quedaba sin otro testimonio, pero no por problemas técnicos, sino por culpa de 'TardeAR'. El programa conducido durante esta temporada veraniega por Beatriz Archidona se adelantó al programa de la cadena naranja, arrebatándoles el testimonio de Antonio Miniño, un feligrés que había sido agredido por el párroco de Bordóns y Dorrón (Galicia). Romero saludó en directo al protagonista de los hechos. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre que apareció en pantalla no era Antonio Miniño.

"Yo no soy Antonio, porque Antonio está con otra conexión en directo y no nos ha dado tiempo. Yo soy el presidente de la asociación cultural de Bordóns", explicaba el hombre, que narró igualmente los hechos acontecidos con el párroco. En ese momento, Miniño se encontraba realizando una conexión en directo con 'TardeAR'. La presentadora tiraba de ironía momentos después, cuando el programa trataba de utilizar un pulverizador de agua para introducir el siguiente asunto, pero el utensilio le fallaba: "Hoy parece que nos han puesto la pierna encima".

Su competencia viene de lejos

No es la primera vez que los equipos de los dos formatos hacen muestra de su rivalidad. El pasado 6 de junio, Ana Rosa Quintana se molestó al ver en su magacín a un reportero de la competencia, que aparecía en el mismo plano que el de su reportera'. "Hay un compañero ahí que es de otra cadena, le ruego que se salga del plano porque yo esto no lo he visto en mi vida (...) No todo vale compañeros, no todo vale", expresó enfadada la presentadora de Telecinco en aquella ocasión.