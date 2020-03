Sophie Turner, contra Evangeline Lilly por saltarse la cuarentena: "No seas una jodida estúpida"

Mientras trascienden noticias de celebridades infectadas de coronavirus y de otras tantas que instan a quedarse en casa para evitar la propagación del virus, Evangeline Lilly ha decidido llevar la contraria al negarse a interrumpir su rutina. En una publicación de Instagram que ha generado mucha controversia a lo largo de la semana, la actriz de 'Perdidos' acompañaba imágenes de una taza de té con un mensaje a contracorriente: "Acabo de dejar a mis hijos en el campamento de gimnasia. Todos se lavaron las manos antes de entrar. Están jugando y riéndose. Lo de siempre."

Sophie Turner carga contra Evangeline Lilly

Sus seguidores no tardaron en reaccionar incrédulos a la publicación, por lo que la intérprete se justificó alegando que el coronavirus no es más que una "gripe respiratoria" y confesando que vive con su padre, diagnosticado con leucemia, lo cual le convierte en población de alto riesgo. "Hay gente que valora su vida por encima de su libertad, y otra que valora su libertad sobre su vida. Todos tomamos nuestras decisiones," argumentaba Lilly ante sus más de dos millones de seguidores, como apunta Insider.

Lejos de calmar las aguas, esas justificaciones caldearon aún más el ambiente, despertando las respuestas de otras celebridades, como Maggie Grace, su compañera de elenco en 'Perdidos': "Es un país libre, pero por qué no emplear esa maravillosa libertad en tener algo de compasión, confiar en la ciencia y no saturar el sistema sanitario." Además, animaba a Lilly a hablar con Daniel Dae Kim, que también cayó del vuelo de 'Perdidos', para escuchar su testimonio como afectado por el COVID-19.

Sansa al ataque

No obstante, el elaborado mensaje de Grace no ha hecho tanto ruido como la indirecta respuesta de Sophie Turner a la publicación de Lilly. A través de un directo de Instagram, la protagonista de 'Juego de Tronos', acompañada por su marido Joe Jonas, hacía alusión a su compañera de profesión sin mencionarla: "Aquí está el té. Quedaos en casa. No seáis jodidos estúpidos, aunque pongáis vuestra libertad por encima de vuestra salud." En el vídeo, recogido por Daily Mail, Turner avisaba de las consecuencias que podía tener ese tipo de conducta: "Me importa una mierda esa libertad. Podrías estar infectando a otra gente, gente vulnerable a tu alrededor."