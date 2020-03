'The Walking Dead: World Beyond' retrasa su estreno indefinidamente por la crisis del coronavirus

La pandemia generada a raíz del brote de coronavirus ha puesto en jaque a la industria del entretenimiento, siendo 'The Walking Dead' una de las franquicias más afectadas por las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus. Tras la detención del rodaje de 'Fear The Walking Dead' y el retraso del inicio de la grabación de la undécima temporada de la serie matriz, la última en caer ha sido 'World Beyond', que se ha quedado sin fecha de estreno.

El grupo protagonista de 'The Walking Dead: World Beyond'

Como ha confirmado la cuenta de 'The Walking Dead' en Twitter, el segundo spin-off ambientado en este universo postapocalíptico ha cancelado su estreno, programado para el 12 de abril, y no será lanzada hasta "más adelante" este mismo año. Por ahora, esa nueva fecha queda en el aire, a la espera de que la pandemia se controle y se retome el desarrollo de la franquicia, valorando las consecuencias que este parón forzado ha supuesto.

De esta manera, 'The Walking Dead: World Beyond' sigue los pasos de 'Fargo' y 'Patria', que también se han quedado sin fecha de estreno a pesar de haber anunciado previamente sus lanzamientos para esta primavera. Así, AMC reprogramará su nueva propuesta en el momento en que considere oportuno, dependiendo del vacío que pueda generar el coronavirus en su calendario.

Una nueva generación

A diferencia de sus compañeras de universo, 'The Walking Dead: World Beyond' tiene una fecha de caducidad marcada, ya que se ha confirmado que tan solo contará con dos temporadas. A lo largo de ese tiempo, la ficción explorará las aventuras de la primera generación de supervivientes que tan solo ha conocido la realidad postapocalíptica en la que nos adentramos de la mano de Rick Grimes hace una década.